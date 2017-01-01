Canlı yayında öldürülen bebeğin annesi konuştu

Tayland'da 11 aylık bebeklerini öldürüp bunu Facebook'tan canlı yayınladıktan sonra intihar eden adamın eşi konuştu.

AP'nin haberine göre Chiranut Trairat, korkunç olaydaki tek suçlunun kocası olduğunu, Facebook'a veya bu videoları paylaşanlara karşı bir öfke beslemediğini söyledi.

Tayland'da Wuttisan Wongtalay adlı adam, 11 aylık kızının boynuna ip dolayıp terk edilmiş binanın tepesinden atarak öldürdüğü anları Facebook'da canlı yayınlamıştı. Wongtalay ardından intihar etmişti.

Trairat, ilişkiye başlamadan önce eşinin iki sene hapis yattığını anlattı.