26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
abd
DÜNYA

ABD'de tartışılacak adım: Göçmen 'kurbanları'na özel ofis

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede tartışmaya sebep olabilecek bir adım atarak, göçmenlerin işlediği suçların 'kurbanı' olan ABD vatandaşları için ofis açıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:52:17 Güncelleme: 12:56:31 AA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede göçmenlerin işlediği suçların "kurbanı" ABD vatandaşları için ofis açıyor.

Göçmenlerin Karıştığı Suçların Mağdurları (VOICE) adı verilen ofisin, şüphelilerin göçmenlik prosedürleri hakkında mağdurları bilgilendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Ofise karşı çıkanlar, bunun yanlış bir adım olduğunu ve çeşitli araştırmaların, göçmenlerin ülkede dünyaya gelen ABD vatandaşlarından daha az suç işleme eğiliminde olduğunu ortaya koyduğunu kaydediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında Kongrede yaptığı konuşmada bu ofisten bahsetmişti. Ofisin kurulma fikri, yasa dışı göçle mücadeleyi amaçlayan Başkanlık Emrinde de geçiyordu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransa: Esed'in sarin gazı kullandığı şüphe götürmez
DÜNYA

Fransa: Esed'in sarin gazı kullandığı şüphe götürmez
Gerilimde son perde: Alman bakandan Netanyahu'ya misilleme
DÜNYA

Gerilimde son perde: Alman bakandan Netanyahu'ya ...
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde kritik gün Cuma!
DÜNYA

Türkiye-AB ilişkilerinde kritik gün Cuma!
Çavuşoğlu: Bizi buna mecbur bıraktılar
DÜNYA

Çavuşoğlu: Bizi buna mecbur bıraktılar
Le Pen taktik değiştirdi, onlardan oy istedi!
DÜNYA

Le Pen taktik değiştirdi, onlardan oy istedi!
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi ...
Çavuşoğlu: Bizi buna mecbur bıraktılar
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU: BİZİ BUNA MECBUR BIRAKTILAR
Le Pen taktik değiştirdi, onlardan oy istedi!
DÜNYA

LE PEN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ, ONLARDAN OY İSTEDİ!
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde kritik gün Cuma!
DÜNYA

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KRİTİK GÜN CUMA!
Gerilimde son perde: Alman bakandan Netanyahu'ya misilleme
DÜNYA

GERİLİMDE SON PERDE: ALMAN BAKANDAN NETANYAHU'YA MİSİLLEME
Fransa: Esed'in sarin gazı kullandığı şüphe götürmez
DÜNYA

FRANSA: ESED'İN SARİN GAZI KULLANDIĞI ŞÜPHE GÖTÜRMEZ
ABD'de tartışılacak adım: Göçmen 'kurbanları'na özel ofis
DÜNYA

ABD'DE TARTIŞILACAK ADIM: GÖÇMEN 'KURBANLARI'NA ÖZEL OFİS