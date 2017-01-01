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Org. Akar, ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü
DÜNYA

Dışişleri'nden Sincar operasyonu açıklaması

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:58:39 Güncelleme: 14:42:59 HABERTURK.COM

Dışişleri'nden Sincar operasyonuyla ilgili açıklama yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, operasyon öncesi ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştüğü belirtildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sınırımıza mücavir iki bölgedeki mevzilerine yönelik 25 Nisan tarihli hava operasyonu öncesinde, ABD ve DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu ile Rusya Federasyonu gerek askeri, gerek diplomatik kanallardan bilgilendirilmiş, bu çerçevede, operasyon öncesinde;

- Suriye ve Irak’a yönelik operasyonlar arasında çakışmalara mahal vermemek üzere ikili düzeyde hayata geçirilmiş olan askeri düzenlemeler çerçevesinde ABD ve Rusya askeri ataşelerine Ankara'da askeri makamlarımızca bilgi aktarılmış,

- Sayın Genelkurmay Başkanımız ABD’li ve Rus muhataplarıyla birer telefon görüşmesi yapmış,

- Ayrıca, DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu'nun hava harekatlarının yönetildiği merkez olan Katar’daki Birleşik Hava Harekat Merkezine (CAOC) bilgi iletilmiş,

- ABD ve Rusya’nın Ankara’daki Büyükelçilikleri kanalıyla diplomatik yoldan da gerekli bilgilendirmede bulunulmuştur.

Esasen terör örgütünün ülke ve sınır güvenliğimize Irak ve Suriye'nin kuzeyinden yönelen eylemlerine misliyle mukabele etme kararlılığımız ve sınırımızın Suriye ve Irak bölümünün 30 kilometreye kadar olan derinliğinde DEAŞ'a karşı harekat icra eden üçüncü tarafların terör örgütünün mevzi, eğitim kampı ve faaliyet bölgelerinden uzak durmaları yolunda gerekli uyarılar da bir süre önce gerek askeri, gerek diplomatik kanallardan ABD ve Rusya Federasyonu nezdinde yapılmıştı.

Türkiye, bir yandan içinde yer aldığı DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu'nun DEAŞ terör örgütünün ortadan kaldırılmasına yönelik çabalarını desteklemeyi, diğer yandan BM Şartı'nın 51. Maddesinde de ifadesini bulan doğal meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve terörist hiçbir unsurun terörle mücadelede meşru ortaklar olarak görülemeyeceği gerçeğini savunmak suretiyle terörün her türlüsüyle mücadelesini sürdürecektir."

 

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