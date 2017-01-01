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Erdoğan'ın Putin sözleri hakkında Kremlin'den açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili sözleri için Kremlin'den açıklama geldi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:23:55 Güncelleme: 15:27:49 İHA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Esad'a yönelik tavrını değiştirmediğini belirterek, "Vladimir Putin'i, Esad'ın avukatı olarak adlandırmak doğru değil, Putin uluslararası hukuku savunuyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya hükümetinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik tavrında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Putin'in sözcüsü Peskov, "Ülkenin ve liderin geleceğine sadece Suriye halkı karar verebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Esad'ın avukatı olarak adlandırmak doğru değil, Putin uluslararası hukuku savunuyor" dedi. Peskov, "Putin'in Esad'ın avukatı olduğuna dair ifade yeni değildir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de bundan bahsetmişti. Putin, bu ifadeyi önce verdiği demeçlerinde de kullanmıştı. Putin, Esad'ın değil uluslararası hukukun avukatıdır" diye konuştu.

Peskov, Rus liderin herhangi bir ülkenin geleceğiyle ilgili karar vermediğini de sözlerine ekledi.

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