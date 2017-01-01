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DÜNYA

Fransız yargısı Le Pen'in peşinde! Dokunulmazlığı kaldırılıyor...

Avrupa Parlamentosu, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen için Fransız yargısından gelen dokunulmazlık kaldırma taleplerini işleme aldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:59:50 Güncelleme: 17:02:43 HABERTURK.COM

Avrupa Parlamentosu, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen için Fransız yargısından gelen dokunulmazlığını kaldırma talebini işleme aldı.

Fransız mahkemelerinden gelen talebin, Avrupa Parlamentosu'nun konuyla ilgilenen birimine iletildiği belirtildi.

Marine Le Pen hakkında, Avrupa Birliği'nde aldığı fonları kendi partisi Ulusal Cephe'nin çalışmalarında kullandığı suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Le Pen'in, Ulusal Cephe'de çalışan danışmanları Avrupa Parlamentosu'nda çalışıyormuş gibi gösterip, danışmanların maaşlarını Avrupa Birliği'nin ilgili fonundan karşıladığı iddia edilmişti.

İFADE VERMEYİ REDDETMİŞTİ

Daha önce dosyaya bakan hakimler, Marine Le Pen'i ifade vermeye çağırmış ancak aşırı sağcı lider cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanmadan ifade vermeye gitmeyeceğini açıklamıştı. Avrupa Parlamentosu üyesi olması nedeniyle dokunulmazlığı bulunan Le Pen, zorla ifade vermeye götürülemiyordu.

AB karşıtı politikalarıyla tanınan ve seçilmesi durumunda Fransa'nın AB'den ayrılmasını öngören 'Frexit' referandumuna gidileceği sözü veren Fransız lider ile ilgili dokunulmazlık kararının, AP'nin iç işleyişi nedeniyle en erken Temmuz ayında verilebileceği belirtiliyor.

DEAŞ DOSYASINDA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Avrupa Parlamentosu daha önce başka bir dosyada Marine Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı. Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına neden olan dosya, Ulusal Cephe liderinin sosyal medyadan DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşmasıyla alakalıydı.

Marine Le Pen, hakkında Avrupa Parlamentosu'na yapılan son dokunulmazlık kaldırma başvurusunun, cumhurbaşkanlığı öncesinde kendisine yönelik 'yargı eliyle komplo' olduğunu savunmuştu.

 

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