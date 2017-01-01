26 NİSAN 2017
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Topraklarını geri isteyen yerliler sokağa indi, polise ok attı!

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:43:02 HABERTURK.COM

Brezilya'da topraklarının gasp edildiğini öne süren bir grup yerli polisle çatıştı

  • 1 Topraklarını geri isteyen yerliler sokağa indi, polise ok attı!
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    Brezilya'nın başkenti Brazilya'da yerliler, kendilerine ait toprakların çiftçiler ve keresteciler tarafından gasp edildiğini öne sürerek sokağa çıktı.

  • 2 Topraklarını geri isteyen yerliler sokağa indi, polise ok attı!
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    Kongre binasında toplanan yerli gruplar binaya girmeye çalışınca polis eyleme müdahale etti.

  • 3 Topraklarını geri isteyen yerliler sokağa indi, polise ok attı!
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    Yerliler, geçtiğimiz yıllarda çiftçiler ve kerestecilerle yaşanan çatışmalarda ölen 13 kişiyi hatırlatmak için temsili tabutlarla eyleme katıldı.

  • 4 Topraklarını geri isteyen yerliler sokağa indi, polise ok attı!
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    Polisin gaz bombalı müdahalesine bazı yerlilerin mızrak ve okla yanıt verdiği görüldü. 

  • 5 Topraklarını geri isteyen yerliler sokağa indi, polise ok attı!
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    Polis, atılan okların herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını açıkladı.

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