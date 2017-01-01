Topraklarını geri isteyen yerliler sokağa indi, polise ok attı!

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da yerliler, kendilerine ait toprakların çiftçiler ve keresteciler tarafından gasp edildiğini öne sürerek sokağa çıktı.
Kongre binasında toplanan yerli gruplar binaya girmeye çalışınca polis eyleme müdahale etti.
Yerliler, geçtiğimiz yıllarda çiftçiler ve kerestecilerle yaşanan çatışmalarda ölen 13 kişiyi hatırlatmak için temsili tabutlarla eyleme katıldı.
Polisin gaz bombalı müdahalesine bazı yerlilerin mızrak ve okla yanıt verdiği görüldü.
Polis, atılan okların herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını açıkladı.