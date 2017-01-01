26 NİSAN 2017
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Rusya Sincar Karaçok
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Rusya'dan, TSK'nın Sincar ve Karaçok operasyonlarıyla ilgili açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar ve Karaçok'ta terör örgütüne yönelik operayonlarında 70 terörist öldürülmüştü

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:26:41 Güncelleme: 21:11:58 HABERTURK.COM

Habertürk TV'de yer alan habere göre, Rusya'dan yapılan açıklamada, "Sincar ve Karaçok operasyonu kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlediği hava operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta da 30 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

 

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