Habertürk TV'de yer alan habere göre, Rusya'dan yapılan açıklamada, "Sincar ve Karaçok operasyonu kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlediği hava operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta da 30 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.