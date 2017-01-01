27 NİSAN 2017
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Beyaz Saray
DÜNYA

Beyaz Saray'daki Kuzey Kore zirvesi sonrası açıklama

Kuzey Kore'nin nükleer ile balistik füze denemeleriyle ilgili Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantının ardından, konuyla ilgili açıklama yapıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 01:20:55 Güncelleme: 01:22:26 AA

ABD yönetimi yetkililerinin Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda tüm ABD senatörlerine Kuzey Kore konusunda brifing verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakan Jim Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer ile balistik füze denemesi konusunda geçmişteki bütün adımlarının başarısız olduğu ve Pyongyang’ın bölgenin istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

Kuzey Kore’nin balistik füze programının ABD topraklarına gittikçe büyüyen bir tehdit oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kore’nin nükleer silah peşinde olması acil bir ulusal güvenlik tehdidi ve en önemli dış politika önceliğidir. Görece gelmesinden sonra Başkan Trump Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti ile kapsamlı bir inceleme yapmamızı talep etti. Bugün Genelkurmay Başkanı Joe Dunford ile birlikte söz konusu incelememizi Kongre üyelerine takdim ettik. Başkanın amacı nükleer, balistik füze ve silahlanma programlarını durdurması için Kuzey Kore'ye ekonomik yaptırımlarla baskı uygulamak ve müttefik ve bölgesel ortaklarımızla diplomatik tedbirleri takip etmektir.”

Kuzey Kore’ye baskı uygulamak için uluslararası toplumla irtibat halinde olunduğu ifade edilen açıklamada, ABD’nin bölgede istikrarı sağlamak üzere Güney Kore ve Japonya’nın yanında olacağı belirtildi.

Açıklamada, Kore Yarımadası'nın barışçıl yollarla nükleer silahlardan arındırılmak istendiği kaydedilerek, ABD’nin bu noktada kendisini ve müttefiklerini savunmaya hazırken, söz konusu nükleerden arındırma yolunda müzakerelere açık olduğu bildirildi.

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