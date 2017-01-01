Venezuela, Amerikan Devletleri Örgütünden ayrılıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) derhal çekilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Maduro, Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'in de işaret ettiği OAS üyeliğinden çekilme konusunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Emperyalist müdahaleciliği" boşa çıkarmak için büyük bir adım attığını belirten Maduro, "Devlet Başkanı olarak, anayasanın bana tanıdığı özel yetkilerimi kullanarak Venezuela'nın Amerikan Devletleri Örgütünden derhal çekilmesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Maduro, "Venezuela'ya karşı uygulanan müdahaleci planın" boşa çıkarılması için dünya ve Amerika halklarından anlayış ve dayanışma beklediğini vurguladı.

Halkına birlik ve beraberlik mesajı veren Maduro, "Meşruiyetin ihlali ve müdahaleci suistimaller yetti artık. Hiç kimse bizi gerçek bağımsızlık yolundan döndüremez. Venezuela'nın bağımsızlık ve barış için verdiği bu mücadelede sivil ve asker herkesin birlikte mücadele etmesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Rodriguez de devlet televizyonuna konuyla ilgili açıklama yapmış ve Maduro'nun, bölge ülkeleri dışişleri bakanlarının Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek üzere Caracas yönetiminin desteği olmadan bir araya gelmesi durumunda ülkesinin OAS'tan ayrılması için çalışmalara başlanması talimatı verdiğini aktarmıştı.

OAS elçilerinin, bugün Meksika, Brezilya, ABD ve diğer 13 ülkenin Venezuela'daki durumu ele almak üzere olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı yapılması teklifini görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

Bu arada, 4'üncü haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının yükseldiği duyuruldu. Başsavcı Luisa Ortega Diaz, gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

OAS'tan, kurulduğu 1948 yılından bu yana ayrılan üye olmadı. 35 üyesi bulunan örgütten ayrılmak isteyen ülkeler için nasıl bir süreç izleneceği konusunda belirsizlik bulunuyor.