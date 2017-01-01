27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Nicolas Maduro Venezuela
DÜNYA

Venezuela, Amerikan Devletleri Örgütünden ayrılıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Devlet Başkanı olarak, anayasanın bana tanıdığı özel yetkilerimi kullanarak Venezuela'nın Amerikan Devletleri Örgütünden derhal çekilmesi talimatını verdim

27 Nisan 2017 Perşembe, 07:50:40 Güncelleme: 07:52:13

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) derhal çekilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Maduro, Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'in de işaret ettiği OAS üyeliğinden çekilme konusunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Emperyalist müdahaleciliği" boşa çıkarmak için büyük bir adım attığını belirten Maduro, "Devlet Başkanı olarak, anayasanın bana tanıdığı özel yetkilerimi kullanarak Venezuela'nın Amerikan Devletleri Örgütünden derhal çekilmesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Maduro, "Venezuela'ya karşı uygulanan müdahaleci planın" boşa çıkarılması için dünya ve Amerika halklarından anlayış ve dayanışma beklediğini vurguladı.

Halkına birlik ve beraberlik mesajı veren Maduro, "Meşruiyetin ihlali ve müdahaleci suistimaller yetti artık. Hiç kimse bizi gerçek bağımsızlık yolundan döndüremez. Venezuela'nın bağımsızlık ve barış için verdiği bu mücadelede sivil ve asker herkesin birlikte mücadele etmesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Rodriguez de devlet televizyonuna konuyla ilgili açıklama yapmış ve Maduro'nun, bölge ülkeleri dışişleri bakanlarının Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek üzere Caracas yönetiminin desteği olmadan bir araya gelmesi durumunda ülkesinin OAS'tan ayrılması için çalışmalara başlanması talimatı verdiğini aktarmıştı.

OAS elçilerinin, bugün Meksika, Brezilya, ABD ve diğer 13 ülkenin Venezuela'daki durumu ele almak üzere olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı yapılması teklifini görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

Bu arada, 4'üncü haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının yükseldiği duyuruldu. Başsavcı Luisa Ortega Diaz, gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

OAS'tan, kurulduğu 1948 yılından bu yana ayrılan üye olmadı. 35 üyesi bulunan örgütten ayrılmak isteyen ülkeler için nasıl bir süreç izleneceği konusunda belirsizlik bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump: Meksika ve Kanada ile anlaştı
DÜNYA

Trump, Meksika ve Kanada ile anlaştı
Viktor Orban: Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı belaya girer
DÜNYA

"Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı belaya ...
Beyaz Saray'daki Kuzey Kore zirvesi sonrası açıklama
DÜNYA

Beyaz Saray'daki Kuzey Kore zirvesi sonrası açıklama
ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
DÜNYA

ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Ibadi'den Kerkük seçimlerine ilişkin açıklama
DÜNYA

Ibadi'den Kerkük seçimlerine ilişkin açıklama
DEAŞ karşıtı koalisyondan Sincar açıklaması
DÜNYA

DEAŞ karşıtı koalisyondan Sincar açıklaması
ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
DÜNYA

ABD'DEN TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAFLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Beyaz Saray'daki Kuzey Kore zirvesi sonrası açıklama
DÜNYA

BEYAZ SARAY'DAKİ KUZEY KORE ZİRVESİ SONRASI AÇIKLAMA
Ibadi'den Kerkük seçimlerine ilişkin açıklama
DÜNYA

IBADİ'DEN KERKÜK SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Venezuela, Amerikan Devletleri Örgütünden ayrılıyor
DÜNYA

VENEZUELA, AMERİKAN DEVLETLERİ ÖRGÜTÜNDEN AYRILIYOR
Viktor Orban: Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı belaya girer
DÜNYA

"TÜRKİYE'DE İSTİKRAR OLMAZSA HEPİMİZİN BAŞI BELAYA GİRER"
Donald Trump: Meksika ve Kanada ile anlaştı
DÜNYA

TRUMP, MEKSİKA VE KANADA İLE ANLAŞTI