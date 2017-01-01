DÜNYA
Güç gösterisi: ABD donanmasına karşı yüzlerce topçu!
27 Nisan 2017 Perşembe, 10:14:32 | Güncelleme: 10:24:12
HABERTURK.COM
Pasifik'te git gide artan tansiyonun gölgesinde, Kuzey Kore ordusu ile ABD-Güney Kore orduları iki tatbikat yaptı
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ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim günden güne yükselirken, Kuzey Kore ordusunun 85. yıl kutlamaları kapsamında yapılan tatbikat adeta bir güç gösterisine dönüştü.
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Devlet ajansı KCNA'nın servis ettiği görüntülerde, çok sayıda topçu birliğinin ABD ve Japonya donanmalarının konuşlandığı Japon Denizi kıyısına yerleştirildiği görünüyor.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da bizzat katıldığı tatbikatın, Kuzey Kore'nin şu ana kadar yaptığı en büyük tatbikat olduğu belirtildi.
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Tatbikatta, 300-400 civarı topçu birliğinin yer aldığı belirtildi.
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Kuzey Kore, ABD'nin bölgeye nükleer denizaltı ve THAAD füzeleri yerleştirmesini 'provokasyon' olarak tanımlamıştı.
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GÜNEYDE DE TATBİKAT VAR
Öte yandan sınırın güney tarafında da ABD ve Güney Kore birliklerinin ortak tatbikatı vardı.
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Tatbikat iki ülke arasındaki silahsızlandırılmış bölgenin çok yakınındaki Pocheon'da gerçekleştirildi.
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Çok sayıda tank birliğinin katıldığı tatbikatta, ABD ve Güney Kore ordusunun gerçek mühimmat kullandığı belirtildi.
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