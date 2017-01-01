27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Güç gösterisi: ABD donanmasına karşı yüzlerce topçu!

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:14:32 HABERTURK.COM

Pasifik'te git gide artan tansiyonun gölgesinde, Kuzey Kore ordusu ile ABD-Güney Kore orduları iki tatbikat yaptı

  • 1 Güç gösterisi: ABD donanmasına karşı yüzlerce topçu!
    1 | 19

    ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim günden güne yükselirken, Kuzey Kore ordusunun 85. yıl kutlamaları kapsamında yapılan tatbikat adeta bir güç gösterisine dönüştü.

  • 2 Güç gösterisi: ABD donanmasına karşı yüzlerce topçu!
    2 | 19

    Devlet ajansı KCNA'nın servis ettiği görüntülerde, çok sayıda topçu birliğinin ABD ve Japonya donanmalarının konuşlandığı Japon Denizi kıyısına yerleştirildiği görünüyor. 

  • 3 Güç gösterisi: ABD donanmasına karşı yüzlerce topçu!
    3 | 19

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da bizzat katıldığı tatbikatın, Kuzey Kore'nin şu ana kadar yaptığı en büyük tatbikat olduğu belirtildi.

  • 4 Güç gösterisi: ABD donanmasına karşı yüzlerce topçu!
    4 | 19

    Tatbikatta, 300-400 civarı topçu birliğinin yer aldığı belirtildi.

  • 5 Güç gösterisi: ABD donanmasına karşı yüzlerce topçu!
    5 | 19

    Kuzey Kore, ABD'nin bölgeye nükleer denizaltı ve THAAD füzeleri yerleştirmesini 'provokasyon' olarak tanımlamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000