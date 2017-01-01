Almanya Başbakanı Angela Merkeli, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına dair açıklamada bulundu.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı" dedi.
Öte yandan Federal Parlamento'da konuşan Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüşecek" ifadelerini kullandı.
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