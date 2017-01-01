Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!
27 Nisan 2017 Perşembe, 11:58:31 | Güncelleme: 12:31:50
HABERTURK.COM
Dünyada kalan son erkek kuzeyli beyaz gergedan, ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder'a katıldı
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Dünyada kalan son erkek kuzeyli beyaz gergedan için dikkat çekici bir koruma kampanyası başlatıldı.
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Dünyaca ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder, Sudan isimli beyaz gergedan için bir profil açtı ve kaybolan türlerin korunmasına destek için bağış toplamaya başladı.
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Kenya'da yaşayan ve silahlı askerler tarafından 7/24 korunan 43 yaşındaki Sudan, daha önce iki dişi kuzeyli beyaz gergedanla çiftleşme girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Dünya üzerinde bu üç kuzeyli beyaz gergedandan başka kuzeyli beyaz gergedan ise bulunmuyor.
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Sudan'ın çöpçatanlık uygulaması Tinder'daki profilinde ise, "Fazla ileri gitmek istemiyorum ama gerçekten de türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi performans gösteriyorum. Eğer önemliyse 183 cm boyunda ve 2268 kiloyum" ifadeleri yer alıyor.
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Uygulamayı kullananlar Sudan'ın profiline giderek, Ol Pejeta Conservancy ve Tinder tarafından ortak düzenlenen bağış kampanyasına destek olabiliyorlar.
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'YAPAY DÖLLENME' KUZEYLİ BEYAZ GERGEDANLARI KURTARABİLİR
Kuzeyli beyaz gergedanlar, Orta Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalabilen ender gergedan türlerinden biri olarak görülüyordu ancak boynuzları nedeniyle avcıların hedefi haline gelince sayıları hızla azaldı.
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Çevreciler, laboratuvar ortamında döllenme çalışmaları için 10 milyon dolar civarı bir paraya ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
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Ol Pejeta Conservancy isimli çevre örgütünün başında bulunan Richard Vigne, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu yöntem gergedanlar üzerinde daha önce hiç kullanılmadı. Bu kaybolan türleri korumak için geliştirilen 10 yıllık bir program olacak. Sudan'ı yapabildiğimiz kadar uzun süre hayatta tutmak istiyoruz. Ama bu türleri korumak için zamanla yarış halindeyiz." ifadelerini kullandı.
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Halihazırda, bazı ülkelerdeki bilim insanları yapay döllenme tekniklerinin iki dişi kuzeyli beyaz gergedan üzerinde nasıl deneneceğine yönelik testler yapıyor.
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Ancak bu ihtimalin başarısız olması durumunda Sudan'dan alınan spermler, başka bir tür olan güneyli beyaz gergedanlar üzerinde kullanılarak çaprazlama yöntemiyle Sudan'ın soyunun devamı sağlanabilir.