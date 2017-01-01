Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!

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Ol Pejeta Conservancy isimli çevre örgütünün başında bulunan Richard Vigne, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu yöntem gergedanlar üzerinde daha önce hiç kullanılmadı. Bu kaybolan türleri korumak için geliştirilen 10 yıllık bir program olacak. Sudan'ı yapabildiğimiz kadar uzun süre hayatta tutmak istiyoruz. Ama bu türleri korumak için zamanla yarış halindeyiz." ifadelerini kullandı.