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Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:58:31 HABERTURK.COM

Dünyada kalan son erkek kuzeyli beyaz gergedan, ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder'a katıldı

  • 1 Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!
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    Dünyada kalan son erkek kuzeyli beyaz gergedan için dikkat çekici bir koruma kampanyası başlatıldı. 

  • 2 Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!
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    Dünyaca ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder, Sudan isimli beyaz gergedan için bir profil açtı ve kaybolan türlerin korunmasına destek için bağış toplamaya başladı.

  • 3 Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!
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    Kenya'da yaşayan ve silahlı askerler tarafından 7/24 korunan 43 yaşındaki Sudan, daha önce iki dişi kuzeyli beyaz gergedanla çiftleşme girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Dünya üzerinde bu üç kuzeyli beyaz gergedandan başka kuzeyli beyaz gergedan ise bulunmuyor. 

  • 4 Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!
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    Sudan'ın çöpçatanlık uygulaması Tinder'daki profilinde ise, "Fazla ileri gitmek istemiyorum ama gerçekten de türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi performans gösteriyorum. Eğer önemliyse 183 cm boyunda ve 2268 kiloyum" ifadeleri yer alıyor.

  • 5 Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanı Tinder'dan eş arıyor!
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    Uygulamayı kullananlar Sudan'ın profiline giderek, Ol Pejeta Conservancy ve Tinder tarafından ortak düzenlenen bağış kampanyasına destek olabiliyorlar.

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