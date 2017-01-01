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yusra mardini
DÜNYA

Yunanistan'a yüzerek ulaşan Suriyeli mülteci, BM elçisi oldu

Türkiye'den Yunanistan'a yüzerek ulaşan ve aynı zamanda olimpik yüzücü olan Suriyeli mülteci Mardini, BM'nin İyi Niyet Elçisi seçildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:09:26 Güncelleme: 13:14:57 AA

Türkiye'den yüzerek ulaştığı Yunanistan'dan Almanya'ya giden Suriyeli mülteci ve olimpik yüzücü Yusra Mardini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mardini, "Mültecileri temsil etmekten onur duyuyorum. Berlin'de yaşıyorum. Hikayemi anlatmak için konuşmalar yapıyorum. Bütün mültecileri eğitimlerine ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

17 yaşında en genç BMMYK İyi Niyet Elçisi olan Mardini, "Gelecek olimpiyat oyunlarında da mülteci takımının olması gerektiğini düşünüyorum. 2020'de Tokyo'daki olimpiyatlarda da takımda yarışmak isterim. Mülteci takımının sonsuza kadar var olmasını istemiyorum. Çünkü mülteci sorunun sona ermesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Mardini, savaş bittikten sonra Suriye'ye dönmek istediğini belirtti.

İç savaşın başlamasının ardından Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Mardini, 20 kişiyi taşıyan küçük bir botla Yunanistan'a gitmeye çalışmıştı. Mardini, motoru duran ve su almaya başlayan botu, kız kardeşiyle denize girip Midilli Adası sahillerine kadar 4 saatten fazla iterek kıyıya ulaştırmayı başarmıştı.

Yunanistan'dan Almanya'ya geçen Mardini, 2016 Rio Olimpiyatları'nda "Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı"nda 10 sporcu arasına yer almıştı.

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