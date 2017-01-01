İngiltere'den Esed çıkışı: ABD askeri yardım isterse...

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Esed'in kimyasal silah kullanımı konusunda ABD'nin harekete geçerek İngiltere'den askeri yardım istemesi halinde bunu reddetmelerinin zor olacağını söyledi.

BBC radyosuna konuşan Johnson, "Eğer ABD'liler Esed rejiminin girişimlerinden dolayı bir kez daha güç kullanmak zorunda kalırlarsa ... ve bizden yardım isterlerse buna hayır demek çok zor olur" dedi.

Johnson, bu tür bir askeri yardımın parlamentonun iznini gerektirip gerektirmeyeceğinin şu anda net olmadığını belirtti.

İngiltere parlamentosu 2013 yılında Suriye'de kimyasal silah kullanımını engellemek için Esed güçlerinin vurulmasına karşı çıkmıştı.

Nisan ayında düzenlenen saldırı Batılı güçler ve Esed'i destekleyen Rusya arasında gerilimi artırmıştı.