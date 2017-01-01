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DÜNYA

Brüksel'deki 'Soros görüşmesi' Macaristan'ı kızdırdı!

Macaristan, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile ABD'li milyarder George Soros'un buluşmasına tepki gösterdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:38:23 Güncelleme: 15:40:48 AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Amerikalı milyarder George Soros ile bir araya geldi.

Görüşme, AB Komisyonunun, Soros'a bağlı Orta Avrupa Üniversitesinin kapanmasına yol açacak Yüksek Öğretim Yasası nedeniyle Macaristan hakkında yasal işlem başlatmasının ertesi günü gerçekleşti.

Juncker ve Soros, görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı.

Ancak AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, Macaristan'ın eleştirleriyle ilgili olarak Junkcer'in kiminle görüşeceğine başkasının değil sadece kendisinin karar verdiğini ifade ederek, "Gündemine ilişkin başkalarıyla pazarlık yapma huyu yok. İki adam birbirini 20 seneden fazla bir süredir tanıyor. Bu toplantıyla ilgili özel bir durum yok." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Oban, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "finansal spekülatör" olarak nitelediği Soros'un milyonlarca Avrupalı'nın hayatını mahvettiğini, avro düşmanı olduğunu ancak buna rağmen sıcak şekilde Brüksel'de karşılandığını söyleyerek Juncker'i eleştirmişti.

Orban, Macaristan doğumlu Soros'u uzun zamandır ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçluyor. Soros hakkında başka ülkeler tarafından da benzer iddialar dile getiriliyor.

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