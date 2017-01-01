Londra'da başbakanın konutu yakınında hareketlilik! Bir kişi gözaltında

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Whitehall yolunda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in konutuna ve bakanlıklara giden yolun polis tarafından trafiğe kapatıldığı bildirildi.
BBC muhabiri, Whitehall yolunda yerde biri ekmek bıçağı iki bıçak durduğunu gördüğünü aktardı.
Reuters ise Westminster'da bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Olay anında Başbakan May'in konutunda olmadığı açıklandı.
Öte yandan İngiliz polisi, Westminster'daki olayın ardından parlamento binasının ana giriş kapılarının kapatıldığını duyurdu.
- 1 AY ÖNCE AYNI BÖLGEDE DEAŞ SALDIRISI 22 Mart'ta Londra'da gerçekleşen saldırıda bir araç, Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezerek parlamento binasına yönelmiş, burada bir polisi bıçaklamıştı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
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