Londra'da başbakanın konutu yakınında hareketlilik! Bir kişi gözaltında

1 AY ÖNCE AYNI BÖLGEDE DEAŞ SALDIRISI

22 Mart'ta Londra'da gerçekleşen saldırıda bir araç, Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezerek parlamento binasına yönelmiş, burada bir polisi bıçaklamıştı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

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