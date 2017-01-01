27 NİSAN 2017
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Londra'da başbakanın konutu yakınında hareketlilik! Bir kişi gözaltında

Londra'nın merkezinde, başbakan ve bakanlıkların bulunduğu bölgeye giden yol trafiğe kapatılırken, polisin bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:51:35 Güncelleme: 17:10:33 HABERTURK.COM

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Whitehall yolunda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in konutuna ve bakanlıklara giden yolun polis tarafından trafiğe kapatıldığı bildirildi.

BBC muhabiri, Whitehall yolunda yerde biri ekmek bıçağı iki bıçak durduğunu gördüğünü aktardı.

Reuters ise Westminster'da bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay anında Başbakan May'in konutunda olmadığı açıklandı.

Öte yandan İngiliz polisi, Westminster'daki olayın ardından parlamento binasının ana giriş kapılarının kapatıldığını duyurdu.

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