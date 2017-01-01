Putin'den Kuzey Kore çağrısı: Bir an evvel...

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Konuyla ilgili konuşan Putin, "Konuya müdahil olan tüm ülkeleri, savaş söylemlerinden kaçınmaya, sakin ve yapıcı bir diyaloğa çağırıyoruz. Bu bağlamda altılı görüşmelerin bir an evvel başlatılmasını ortak bir görev olarak görüyoruz." dedi.