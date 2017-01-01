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Putin'den Kuzey Kore çağrısı: Bir an evvel...

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:23:38 AA

  • 1 Putin'den Kuzey Kore çağrısı: Bir an evvel...
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Yarımadası'ndaki duruma dahil olan tüm ülkelere, savaş söylemlerinden kaçınma ve diyalog çağrısında bulundu.

  • 2 Putin'den Kuzey Kore çağrısı: Bir an evvel...
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    Rusya'yı ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Putin, Kore Yarımadası'ndaki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini belirtti.

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    Konuyla ilgili konuşan Putin, "Konuya müdahil olan tüm ülkeleri, savaş söylemlerinden kaçınmaya, sakin ve yapıcı bir diyaloğa çağırıyoruz. Bu bağlamda altılı görüşmelerin bir an evvel başlatılmasını ortak bir görev olarak görüyoruz." dedi.

  • 4 Putin'den Kuzey Kore çağrısı: Bir an evvel...
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    Putin, Rusya ile Japonya arasında aidiyet tartışması yaşanan Kuril Adaları konusunu detaylıca değerlendirdiklerini ifade etti.

  • 5 Putin'den Kuzey Kore çağrısı: Bir an evvel...
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    Rus lider, "Kuril Adaları'nda, ortak ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için öncelikli projelerin belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Projelerin incelenmesi için bu yaz Japon yetkililer Kuril Adaları'na ziyarette bulunacak." ifadelerini kullandı.

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