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Donald Trump'ın eski danışmanı Michael Flyn Rus televizyondan para almış!

Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilen Michael Flynn'ın Rus televizyonundan aldığı para dolayısıyla uyarıldığı belirtildi

28 Nisan 2017 Cuma, 05:40:08 Güncelleme: 05:42:27 AA

ABD Savunma İstihbarat Ajansının, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli General Michael Flynn'i 2014 yılında Rus televizyon kanalı Russia Today'den (RT) para alması nedeniyle uyardığı ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi Hükümet Denetleme Komitesi, Flynn'in Rus televizyon kanalından para aldığı iddialarına ilişkin belgeleri yayınladı.

Komitedeki en üst düzey Demokrat Milletvekili Elijah Cummings tarafından yapılan bir açıklama ile basına duyurulan belgelerde, Savunma Bakanlığı Başdenetçisinin de Flynn'e nisan ayı başında bir soruşturma açtığı belirtildi.

Cummings açıklamasında, "Bu belgeler, General Flynn'in Pentagon tarafından uyarılmasına rağmen yabancı kaynaklardan aldığı parayı neden sakladığı konusunda ciddi sorunlara yol açıyor. Soruşturmayı tamamlamak için bir sonraki adımımız Beyaz Saray'dan talep ettiğimiz belgeleri almak. Savunma Bakanlığına tasnif dışı olan belgeleri bizimle paylaşmasından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Hükümet Denetleme Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jason Chaffetz de Flynn'in Rus televizyonundan aldığı ödemeyi açıklamayarak kanunları ihlal etmiş olabileceğini söyledi. Chaffetz, Kara Kuvvetleri Sekreterliğine Flynn ile ilgili son değerlendirmesini talep etmek üzere bir mektup yolladığını duyurdu.

Günlük basın brifinginde iddialara değinen Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise konunun Savunma Bakanlığı Başdenetçisi tarafından incelenmesinin uygun olacağını söyledi.

Flynn'i, hükümette görevlendirmek üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın davet ettiğini hatırlatan Spicer, eski Başkan Barack Obama yönetimini suçlayarak Flynn'i onların güvenlik taramasından geçirdiğini ve onayladığını kaydetti.

Michael Flynn'in avukatı Robert Kelner daha önce Flynn'in Savunma İstihbarat Ajansına RT'den aldığı para konusunda ifade verdiğini iddia etmişti. Cummings ise temin ettikleri belgelerde Flynn'in bu konuda ifade verdiğine dair bir bilginin yer almadığını aktardı.

Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilen Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmede ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu ancak bunu Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten sakladığı ortaya çıkınca şubat ayında istifa etmişti.

Flynn dosyası Rusya'nın ABD seçimlerini etkilediği iddialara yönelik açılan soruşturmalardan biri olarak dikkati çekiyor. ABD Kongresi, Rusya'nın ABD seçimlerini siber saldırı ve dezenformasyon kampanyalarıyla da etkileyip etkilemediğini araştırıyor.

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