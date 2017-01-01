ABD başkanlığı görevinde 100. gününü doldurmak üzere olan Donald Trump, Beyaz Saray'dan önceki hayatını özlediğini söyledi.

Reuters'a konuşan Trump, araba kullanmayı özlediğini, şuan kendisini bir kabuk içindeymiş gibi hissettiğini ve yeni işinin zorluğu karşısında şaşkına uğradığını belirtti.

Trump, "Eski hayatımı seviyordum. Şuan çok şey oluyor. Eskiye göre çok daha fazla iş var. Daha kolay olacağını düşünmüştüm." dedi.

New Yorklu iş adamı Trump, ABD başkanlığı görevini 20 Ocak 2017'de ABD eski Başkanı Barack Obama'dan devralmıştı.

'Eski hayatı'nda özel hayatının gizliliği olmamasına alıştığını belirten Trump, şuan bunun çok daha az olmasının kendisini şaşırttığını belirtti.

Gizli Servis tarafından 24 saat korunan Trump, buna hala alışmaya çalıştığını dile getirdi:

"Gerçekten kendi küçük kozandasın. O kadar büyük bir koruma var ki, hiçbir yere gidemiyorsun."

Beyaz Saray'dan dışarı adımını atarken SUV veya limuzine binen Trump, direksiyon arkasında kendisinin olmasını özlediğini de sözlerine ekledi.