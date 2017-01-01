28 NİSAN 2017
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pedro agramunt
DÜNYA

Sputnik: AKPM Başkanı'nın görevden alınması için işlem başlatıldı

AKPM'nin bir komisyonu, meclisin başkanı Pedro Agramunt'un görevden alınması için yönetmelikte yapılacak değişiklikler üzerinde çalışma başlattı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:54:08 Güncelleme: 13:32:14 HABERTURK.COM

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis'nin (AKPM) bir komisyonunun, kurumun başkanı Pedro Agramunt'un görevden alınması için işlem başlattığı belirtildi.

Açıklamayı, Sputnik'e konuşan AKPM Başkan Yardımcısı Georgii Logvynskyi yaptı.

Logvynskyi, Agramunt'un görevden alınması için yönetmelikte yapılacak değişiklikler üzerinde çalışılmaya başlandığını söyledi.

Oylamanın yaz oturumunda yapılabileceği kaydedildi.

Daha önce de Agramunt'a güven kaybı nedeniyle AKPM adına açıklama yapamayacağına veya bir ziyarette bulunamayacağına karar verilmişti. 

20 Mart'ta Agramunt ve AKPM'nin 9 üyesi Suriye'yi ziyaret ederek yerel yetkililerle görüşmüştü.

Bu ziyaret, AKPM'de güven kaybı oylaması yapılmasına zemin hazırlamıştı.

Agramunt ise ziyaretinden dolayı özür dilemiş ve bunun bir 'hata' olduğunu dile getirmişti.

AKPM Başkanı, savaşa çözüm bulmak istediğini ve daha fazla mülteci krizi çıkmasını önlemek istediğini ifade etmişti.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 6 dakika önce
    kesin ispanyol yada portekizlidir, tembel avantacılar..
  • Misafir 8 dakika önce
    Bu avrupaya ambargo şart. Başka türlü akıllanmayacaklar
  • Misafir 16 dakika önce
    naparsanız yapın
  • Misafir 18 dakika önce
    ustaya yanlış yapılmaz :)
  • Misafir 45 dakika önce
    chp hemen aihm'ye başvursun :))
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