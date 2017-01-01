28 NİSAN 2017
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DÜNYA

EUCOM Komutanı Scaparrotti'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparrotti, Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Scaparrotti, Milli Savunma Bakanı Işık'la bir araya geldi

28 Nisan 2017 Cuma, 16:21:30 Güncelleme: 16:22:54 HABERTURK.COM

ABD Avrupa Kuvvetler (EUCOM) Komutanı Curtis Scaparrotti Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

Dün gece geldiği belirtilen Scaparrotti'nin Karaçok ve Sincar operasyonu sonrasında böyle bir ziyaret gerçekleştirmesinin önemine vurgu yapılıyor.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'nda çeşitli görüşmelerde bulunan ABD'li komutan askeri yetkililerle bir araya geldi.

Ardından Scaparrotti, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından kabul edildi.

Görüşmede, öncelikli olarak Karaçok ve Sincar'daki operasyonlar gündeme geldi.

Söz konusu operasyonlarla ilgili ABD'den 'tam koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildi' şeklinde açıklama gelmişti.

Türkiye ise hem Genelkurmay Başkanlığı'nın, hem askeri ataşelerin hem de koalisyon güçlerinin Katar'daki merkezinin bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Görüşmelerde, ABD'den gelen 'koordinasyon eksik' açıklaması ve ABD'li komutanın PYD bölgesinde gerçekleştirdiği temaslar eleştirildi; bu konulardan Ankara'nın ciddi rahatsızlık duyduğu vurgulandı.

Münbiç ve Rakka operasyonlarının da detaylı bir şekilde masaya yatırıldığı kaydedildi.

 

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