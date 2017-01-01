ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçeyi onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı.



Federal hükümetin Washington saatiyle gece yarısı kapanmasını 5 Mayıs Cuma gününe kadar erteleyecek geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde 30'a karşı 382 oyla kabul edildi.



Demokrat vekillerin geçici bütçeyi desteklemesinde, Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortası tasarısını oylamaya sunmaktan vazgeçmesi etkili oldu. Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump'ın 100'üncü günü dolmadan sağlık sigortası yasasında ilerleme kaydetmek istemelerine rağmen, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçeye öncelik verdi.





Cumhuriyetçiler ile Demokratlara 1 trilyon dolarlık 2017 mali bütçesi üzerinde uzlaşma sağlamaları için ek zaman tanıyacak geçici bütçe tasarısının bir sonraki durağı ise ABD Senatosu olacak. Tasarının, Senatodan birkaç saat içinde geçmesi bekleniyor.



Bir haftalık geçici bütçe tasarısı, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın, hükümetin ilk 100 günü dolmadan kapandığı ilk başkan olarak tarihe geçmemek için tasarıyı imzalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Donald Trump'ın başkanlık koltuğundaki 100'üncü günü, 29 Nisan Cumartesi'ye denk geliyor