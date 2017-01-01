29 NİSAN 2017
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DÜNYA

ABD zırhlıları arasında YPG flaması!

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:07:27 HABERTURK.COM

ABD ordusuna ait zırhlı birlikler, Türkiye sınırında YPG flamalı araçlarla birlikte görüntülendi

  • 1 ABD zırhlıları arasında YPG flaması!
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    ABD ordusu, terör örgütü PYD/YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Türkiye sınırına çok yakın bir mesafeye zırhlı araçlarını konuşlandırdı.

  • 2 ABD zırhlıları arasında YPG flaması!
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    ABD zırhlı birliklerinin Kızıltepe'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye köyüne konuşlandırıldığı belirtildi. 

  • 3 ABD zırhlıları arasında YPG flaması!
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    Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Derbesiye köyü, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu atışına tutulmuştu.

  • 4 ABD zırhlıları arasında YPG flaması!
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    ABD zırhlılarının, YPG bayrağı taşıyan araçlarla birlikte sınır hattında konvoy şeklinde hareket etmesi Reuters ve Associated Press gibi uluslararası haber ajansları tarafından görüntülendi.

  • 5 ABD zırhlıları arasında YPG flaması!
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    Pentagon Sözcüsü Albay Davis, günlük basın brifinginde konuya ilişkin, “Suriye’nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil.” dedi. 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 1 dakika önce
    İNCİRLİĞİ KAPAT! bak amerika nasıl yola geliyor.
  • Misafir 9 dakika önce
    vurun gitsin hepsini sonra yanlıslıkla oldu deriz,türkiyenin müttefiki amerika hem domuzları koruyor,hemde fetöyü iade etmiyor.nasıl müttefiklik lan bu
  • Misafir 15 dakika önce
    SU INCIRLIKTELI ASKERLERI DISARI ATSINLAR YA
  • Misafir 16 dakika önce
    adi Amerika..............
  • Misafir 16 dakika önce
    ABD,NİN DÜZEN BAZLIĞINA TÜRKİYEM AKLINI KULLAN BUNLAR ŞEYTAN SAKIN ALDANMA BUNLARA MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN TEK DOSTU MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNDUR SAKIN KANMA TUZAKLARADA GİRME AKLIN YOLU BİRDİR BEKLE GÖR DİNLE İŞİT AKLINI ONA GÖERE KULLAN BAŞKASININ AKLIYLA İŞLER YAPMA KENDİ AKLIMIZ NEYİ ÖN GÖRÜYORSA ONU YAPALIM ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN SELAM TÜRKİYEM ALLAHA EMANET OLUN
  • Misafir 24 dakika önce
    amerikan askerinini selamlayan ahmaklar ..
  • Misafir 25 dakika önce
    Resmen türkiye ye mesajdır YPG-PYD, Biziz,ABD Terörü. Görün işte ,Güçlü devlet olmanın faydalarını.
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