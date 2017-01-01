ABD ordusu, terör örgütü PYD/YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Türkiye sınırına çok yakın bir mesafeye zırhlı araçlarını konuşlandırdı.
ABD zırhlı birliklerinin Kızıltepe'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye köyüne konuşlandırıldığı belirtildi.
Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Derbesiye köyü, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu atışına tutulmuştu.
ABD zırhlılarının, YPG bayrağı taşıyan araçlarla birlikte sınır hattında konvoy şeklinde hareket etmesi Reuters ve Associated Press gibi uluslararası haber ajansları tarafından görüntülendi.
Pentagon Sözcüsü Albay Davis, günlük basın brifinginde konuya ilişkin, “Suriye’nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil.” dedi.