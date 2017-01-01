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DÜNYA

Trump seçim vaadini tuttu, Obama'nın yasağını kaldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde söylediği 'Obama'nın çevreci kısıtlamalarından kurtulmak' vaadini yerine getirmek için önemli bir adım attı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:20:18 Güncelleme: 11:24:38 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir kararname imzalayarak Atlantik ve Kuzey Kutup Bölgesi'nde petrol aramaya getirilen kısıtlamaları kaldırdı.

Trump, petrol piyasasındaki gerileme dönemine rağmen bu kararnamenin binlerce yeni iş imkanı yaratacağını söyledi.

Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki son günlerinde Kuzey Kutbu'nda petrol aramayı yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Obama, bu kararnameye gerekçe olarak bölgenin petrol sızıntıları tehdidine açık olmasını göstermiş ve vahşi yaşamı koruma amacının altını çizmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyası döneminde, Obama yönetiminin koyduğu 'çevreci kısıtlamaları' kaldıracağı sözü vermiş ve ABD'nin doğal kaynaklarından daha fazla faydalanması gerektiğini söyleyerek, bu yolla birçok iş imkanının açılacağını söylemişti.

Öte yandan, Obama'nın başkanlık koltuğunu devretmeden önce yaptığı son işlerden biri olan Kuzey Kutbu'na yönelik kısıtlamaların başka bir yönü de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bakanlık görevine başlamadan önce CEO'su olduğu Exxon Mobile isimli şirket bölgedeki petrol arama faaliyetlerinde önemli rol oynuyordu. O dönem Obama'nın aldığı kararın Exxon Mobile'in bölgedeki faaliyetlerini kısıtlamak amacı taşıdığı yorumları yapılmıştı.

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