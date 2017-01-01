29 NİSAN 2017
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DÜNYA

Kuzey Kore'nin füze denedi, Tokyo metrosu kapandı!

Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesinin ardından Tokyo'da erken uyarı sisteminin devreye girdiği ve Tokyo metrosunun kapatıldığı bildirildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:04:45 Güncelleme: 12:08:08 HABERTURK.COM

Yaklaşık bir aydır tansiyonun yüksek olduğu Pasifik'te sular durulmuyor. Son olarak Kuzey Kore'nin yaptığı balistik füze denemesi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da panik yarattı.

Kuzey Kore'nin füze denemesinin, Japonya'da bulunan 'füze uyarı sistemi'ni harekete geçirdiği ve bu nedenle Tokyo metrosundaki bütün hatların kapatıldığı belirtildi.

Tokyo metrosunda yer alan 9 hattın, sabah 06.07'de gelen füze alarmı nedeniyle kapatıldığı ve 06.17'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. Yetkililer Tokyo metrosunun tarihte ilk kez füze tehdidi nedeniyle kapandığını belirtti. Tokyo'da erken uyarı sistemi daha önce büyük ölçekteki depremlerde devreye girerek, hatların kapanmasını sağlıyordu.

Tokyo metrosunun 10 dakika kapalı kalmasının yaklaşık 13 bin yolcuyu etkilediği belirtildi.

Öte yandan Japonya hükümet sözcüsü, Kuzey Kore'nin füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, Pyongyang'ın kuzeyindeki bir bölgeden fırlatılan balistik füze havada 50 kilometre kaldıktan sonra Kuzey Kore topraklarına düştü.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    kimin karşısına ciksin :))
  • Misafir 19 dakika önce
    hadi artist trump ttın tutun çıksana erkeksen kimin karşısına
  • Misafir 21 dakika önce
    ha gayret kim az kaldı koçum
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