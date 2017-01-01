Yaklaşık bir aydır tansiyonun yüksek olduğu Pasifik'te sular durulmuyor. Son olarak Kuzey Kore'nin yaptığı balistik füze denemesi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da panik yarattı.

Kuzey Kore'nin füze denemesinin, Japonya'da bulunan 'füze uyarı sistemi'ni harekete geçirdiği ve bu nedenle Tokyo metrosundaki bütün hatların kapatıldığı belirtildi.

Tokyo metrosunda yer alan 9 hattın, sabah 06.07'de gelen füze alarmı nedeniyle kapatıldığı ve 06.17'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. Yetkililer Tokyo metrosunun tarihte ilk kez füze tehdidi nedeniyle kapandığını belirtti. Tokyo'da erken uyarı sistemi daha önce büyük ölçekteki depremlerde devreye girerek, hatların kapanmasını sağlıyordu.

Tokyo metrosunun 10 dakika kapalı kalmasının yaklaşık 13 bin yolcuyu etkilediği belirtildi.

Öte yandan Japonya hükümet sözcüsü, Kuzey Kore'nin füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, Pyongyang'ın kuzeyindeki bir bölgeden fırlatılan balistik füze havada 50 kilometre kaldıktan sonra Kuzey Kore topraklarına düştü.