Perşembe günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başbakanlık ofisi yakınlarında 'terör saldırısı' şüphesiyle gözaltına alınan İngiliz vatandaşı Halid Ömer Ali ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Londra'da gözaltına alınan Halid Ömer Ali 2010'da İstanbul'dan Gazze'ye yardım götüren ancak yolda İsrail güçlerinin baskınına uğrayan Mavi Marmara gemisinde yer alan isimlerden de biri olduğunu öne sürdü.

Ancak Haberturk.com'un ulaştığı İHH yetkilileri, söz konusu kişinin kesinlikle Mavi Marmara yolcularından biri olmadığını belirterek, gemiye binen yolcuların listesinin yolculuk öncesi gümrük birimlerine verildiğini ve bu listelerin kontrol edilerek bahsi geçen şüphelinin gemide olmadığının anlaşılabileceğini söyledi.

BAŞBAKANLIK OFİSİ YAKINLARINDA YAKALANMIŞTI

Şüpheli Halid Ömer Ali, İngiltere Parlamentosu'nun bulunduğu sokakta yapılan polis çevirmesi sırasında gözaltına alınmıştı. Olay sırasında taşıdığı sırt çantasında 3 adet büyük bıçak çıktığı belirtilen Ali'nin, ailesinden bir kişinin ihbarı sonucunda gözaltına alındığı açıklanmıştı.

İngiltere polisi, Halid Ömer Ali'nin istihbarat birimleri tarafından takip edildiğini ve şüphelinin terör suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını açıklamıştı. Ali'nin gözaltına alınmasının ardından daha önce kaldığı iki evde de arama yapıldığı belirtildi.