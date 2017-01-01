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DÜNYA

Merkel'den 'çifte vatandaşlık' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki Türklere çifte vatandaşlık verilmesiyle ilgili konuştu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:27:49 Güncelleme: 15:50:41 AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki Türklere çifte vatandaşlık verilmesini savundu.

Merkel, "Redaktionsnetzwerk" adlı basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, genel seçim kampanyası sırasında halkın önemli bulduğu her konunun gündeme getirileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı, vatandaşlık konusunun da buna dahil olduğunu, ancak en önemli konu olmadığını ifade ederek, "Çifte pasaport sahibi bir Türk, sadece Alman vatandaşı olan Türk asıllı biri kadar Almanya'ya sadık olabilir. Burada önemli olan, insanları yaşam biçimimize, anayasamıza ve değerlerimize mümkün olduğunca erken nasıl ikna edebileceğimizdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasından sonra Almanya'da çifte vatandaşlık konusu tartışmalara sebep olmuş, bazı siyasetçiler bu uygulamaya son verilmesini talep etmişti.

 

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