30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
donald trump
DÜNYA

Obama'ya küfreden Duterte, Trump'ın konuğu olacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filipinler lideri Rodrigo Duterte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi

30 Nisan 2017 Pazar, 09:45:38 Güncelleme: 09:48:53 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündem yaratan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kore konusunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Filipinler liderini Washington'a davet ettiği ve iki liderin Kasım ayından bir görüşme yapacakları belirtildi.

Duterte birkaç gün önce ABD'ye Kuzey Kore konusunda soğukkanlı bir politika izlemesini önermiş, 'dünyanın sonunu getirmek isteyen' Kim Jong-un'un ekmeğine yağ sürmemesi gerektiğini söylemişti.

OBAMA'YA KÜFÜR ETMİŞTİ

Kuzey Kore ile ilgili yorumlarının ardından ABD Başkanı Trump'la görüşen ve Beyaz Saray'da buluşmak üzere sözleşen Rodrigo Duterte, geçtiğimizin yılın son aylarında Obama ile yaşadığı polemik ile adından söz ettirmişti.

Duterte, Filipinler'in başkenti Laos'ta Obama ile yapacağı görüşme öncesinde, görüşmede insan hakları konusunu gündeme getirmeye hazırlanan ABD Başkanı'na 'o.. çocuğu' demişti. Obama bu sözler üzerine Laos ziyaretini iptal etmişti.

Filipinler lideri, ABD'deki seçim kampanyası döneminde kendisini Trump'a benzetenlere ise, "O bağnaz ben değilim" sözleriyle yanıt vermişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Wesley Clark: Saddam’ı devirerek İran’a kapı açtık
DÜNYA

"Trump'ın önceliği Kuzey Kore, Suriye ikinci sırada"
Donald Trump'ın kabinesi tamamlandı
DÜNYA

Trump'ın kabinesi tamamlandı
Donald Trump'ın eski danışmanı Michael Flyn Rus televizyondan para almış!
DÜNYA

Trump'ın eski danışmanı Flyn Rus televizyondan para ...
ABD'de federal hükümet 'kapanma' kriziyle karşı karşıya
DÜNYA

ABD'de 'bütçe' krizi! Eğer onaylanmazsa...
Donald Trump: Meksika ve Kanada ile anlaştı
DÜNYA

Trump, Meksika ve Kanada ile anlaştı
Trump'ın masasındaki 'kırmızı buton' ne işe yarıyor?
DÜNYA

Trump'ın masasındaki 'kırmızı buton' ne işe yarıyor?
Obama'ya küfreden Duterte, Trump'ın konuğu olacak!
DÜNYA

BEYAZ SARAY'A SÜRPRİZ DAVET!
Küba'da askeri uçak düştü: 8 ölü
DÜNYA

KÜBA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ
Rus muhaliflerden Putin'e mektup: Bıktım!
DÜNYA

RUS MUHALİFLER SOKAĞA ÇIKTI, PUTİN'E MEKTUP ATTI: BIKTIM!
Avrupa Birliği liderlerinden flaş Erdoğan kararı!
DÜNYA

AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİNDEN FLAŞ ERDOĞAN KARARI!
Kolombiya'da ruhsatsız bina çöktü: 17 ölü
DÜNYA

RUHSATSIZ BİNA ÇÖKTÜ: 17 ÖLÜ
Le Pen'e oy verilmesini engellemek için 3 saat havladı
DÜNYA

3 SAAT BOYUNCA KÖPEK GİBİ HAVLADI! NEDENİ İSE...