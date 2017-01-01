NATO Genel Sekreteri'nden dünyaya uyarı: Bu Türkiye'nin beka mücadelesidir

Alman 'Welt am Sonntag' gazetesi bugün piyasaya çıkan sayısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapılan mülakata tam sayfa yer verdi.

Mülakatın manşetinde 'Türkiye NATO için kilit ülke' yazıldı. Gazetenin sorularını cevaplayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye hakkında şunları söyledi:

'Temel konularda zorlu tartışmalar, müzakerelere rağmen Türkiye Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliği için önemli kilit ülke. Türkiye'nin coğrafi konumu ve kriz bölgelerine sınır olması, askeri kabiliyeti gücüyle radikal dinci teröre karşı çok büyük önem taşıyor. Türkiye NATO'nun Karadeniz, Akdeniz, Kosova, Afganistan bölgelerinde birliği için büyük destek veriyor. Türkiye'siz bir NATO güçsüz olur. Türkiye kadar hiçbir ülke terör saldırılarından bu kadar çekmedi. Türkiye tabii kendi topraklarını savunacak. Türkiye'nin beka mücadelesidir. 2016 yılında darbe girişimine katılanlar mahküm edilir. Ama bunlar hukukun üstünlüğüne dayanan prensiplere göre yapılmalı. Bu söylediklerimi Ankara ziyaretimde dile getirdim. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi NATO'nun vazgeçilmez prensipleridir. Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile yakından çalışmasını takdir ediyorum. Tabii AB üyesi 28 ülkeden farklı sesler çıkabilir. Bu normaldir. Herkes birbirine saygıyla yaklaşmalı'