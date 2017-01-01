30 NİSAN 2017
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DÜNYA

NATO Genel Sekreteri'nden dünyaya uyarı: Bu Türkiye'nin beka mücadelesidir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman basınına verdiği mülakatta Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı

30 Nisan 2017 Pazar, 10:55:00 Güncelleme: 11:02:28 DHA

Alman 'Welt am Sonntag' gazetesi bugün piyasaya çıkan sayısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapılan mülakata tam sayfa yer verdi.

Mülakatın manşetinde 'Türkiye NATO için kilit ülke' yazıldı. Gazetenin sorularını cevaplayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye hakkında şunları söyledi:

'Temel konularda zorlu tartışmalar, müzakerelere rağmen Türkiye Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliği için önemli kilit ülke. Türkiye'nin coğrafi konumu ve kriz bölgelerine sınır olması, askeri kabiliyeti gücüyle radikal dinci teröre karşı çok büyük önem taşıyor. Türkiye NATO'nun Karadeniz, Akdeniz, Kosova, Afganistan bölgelerinde birliği için büyük destek veriyor. Türkiye'siz bir NATO güçsüz olur. Türkiye kadar hiçbir ülke terör saldırılarından bu kadar çekmedi. Türkiye tabii kendi topraklarını savunacak. Türkiye'nin beka mücadelesidir. 2016 yılında darbe girişimine katılanlar mahküm edilir. Ama bunlar hukukun üstünlüğüne dayanan prensiplere göre yapılmalı. Bu söylediklerimi Ankara ziyaretimde dile getirdim. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi NATO'nun vazgeçilmez prensipleridir. Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile yakından çalışmasını takdir ediyorum. Tabii AB üyesi 28 ülkeden farklı sesler çıkabilir. Bu normaldir. Herkes birbirine saygıyla yaklaşmalı'

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YORUMLAR 9
  • Misafir 5 dakika önce
    nato budur iste gercek nato bu tesekkurler destek ciktiginiz icin bize umarim bos bos saldirmazlar simdi natoya
  • Misafir 5 dakika önce
    gaz veriyor. ciddiye almamak lazım
  • Misafir 6 dakika önce
    kendi işinize bakın ey nato , sen kimsinnn
  • Misafir 6 dakika önce
    :========================) Sizin burnunuz da bu arkadaş gibi ,uzadı. Türkiye ile 'akıl oyunu', oynamayın.2 yüzlü politkaya bir yere kadar müsade ederiz,'2023'.
  • Misafir 7 dakika önce
    SİZ NATO OLARAK TARİHİNİZDE KİME NE KATKINIZ OLDU BE FOSİLLER
  • Misafir 8 dakika önce
    Bu gavurların dilleri her yere dönüyor.
  • Misafir 11 dakika önce
    1.ci dünya savaşı Almanlar 2.ci dünya savaşı Almanlar yine Almanlar her zaman ortalığı karıştırmanın peşindeler bir zamanlar Ford destekliyordu şimdş kim gaz veriyor bunlara
  • Misafir 17 dakika önce
    Eyw
  • Misafir 17 dakika önce
    Helal olsun adama be
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