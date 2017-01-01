Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?

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Londra'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı bombardımanlar sırasında, ilk olarak hükümet birimlerince kullanılan sığınaklar daha sonra halka da açılmıştı. Sığınaklar savaştan sonra ise otel ve müze gibi birçok farklı amaçla kullanılmış ancak daha sonra kapısına kilit vurulmuştu.