30 NİSAN 2017
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Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?

30 Nisan 2017 Pazar, 11:53:44 HABERTURK.COM

Giderek artan politik tansiyon ve silahlanma yarışı dünyanın birçok ülkesinde sığınak hazırlıklarına hız kazandırdı

  • 1 Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?
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    Dünyada günden güne yükselen tansiyon ve hızla artan silahlanma yarışı birçok Üçüncü Dünya Savaşı senaryosunu da beraberinde getiriyor. Son olarak İngiliz Express gazetesi, işi bir adım daha ileriye götürerek Londra'daki sığınakların bir haritasını okuyucularıyla paylaştı.

  • 2 Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?
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    Haberde İngiltere'de bulunan derin seviye tüm sığınakların Londra'da olduğu belirtilirken, bunların tamamının metro istasyonlarının altından yer aldığı bilgisi verildi.

  • 3 Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?
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    Chancery Lane, Belsize Park, Camden Town, Goodge Street, Clapham North, Clapham Common, Clapham South ve Stockwell metro istasyonlarının altında yer alan sığınakların yanı sıra St. Paul’s ve Oval istasyonlarının altına da İkinci Dünya Savaşı sırasında sığınak yapımına başlandığı ancak savaşın sona ermesinin ardından bu sığınakların tamamlanmadığı belirtildi.

  • 4 Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?
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    Her sığınağın birbirine paralel 5 metre çapı ve 370 metre uzunluğu olan iki tünelde oluştuğu belirtilirken, sığınakların 10 bin kişi alacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

  • 5 Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?
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    Londra'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı bombardımanlar sırasında, ilk olarak hükümet birimlerince kullanılan sığınaklar daha sonra halka da açılmıştı. Sığınaklar savaştan sonra ise otel ve müze gibi birçok farklı amaçla kullanılmış ancak daha sonra kapısına kilit vurulmuştu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 dakika önce
    sığınak önemli en azından kadın ve çocuklar güvenli sığınaklara götürülür
  • Misafir 46 dakika önce
    eee ya biz nereye sıgnacaz pkk lıların daga kazdıgı sığınaklara mı :)
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