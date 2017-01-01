Dünya büyük savaşa mı hazırlanıyor?

30 Nisan 2017 Pazar, 11:53:44 | Güncelleme: 12:10:49
HABERTURK.COM
Giderek artan politik tansiyon ve silahlanma yarışı dünyanın birçok ülkesinde sığınak hazırlıklarına hız kazandırdı
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Dünyada günden güne yükselen tansiyon ve hızla artan silahlanma yarışı birçok Üçüncü Dünya Savaşı senaryosunu da beraberinde getiriyor. Son olarak İngiliz Express gazetesi, işi bir adım daha ileriye götürerek Londra'daki sığınakların bir haritasını okuyucularıyla paylaştı.
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Haberde İngiltere'de bulunan derin seviye tüm sığınakların Londra'da olduğu belirtilirken, bunların tamamının metro istasyonlarının altından yer aldığı bilgisi verildi.
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Chancery Lane, Belsize Park, Camden Town, Goodge Street, Clapham North, Clapham Common, Clapham South ve Stockwell metro istasyonlarının altında yer alan sığınakların yanı sıra St. Paul’s ve Oval istasyonlarının altına da İkinci Dünya Savaşı sırasında sığınak yapımına başlandığı ancak savaşın sona ermesinin ardından bu sığınakların tamamlanmadığı belirtildi.
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Her sığınağın birbirine paralel 5 metre çapı ve 370 metre uzunluğu olan iki tünelde oluştuğu belirtilirken, sığınakların 10 bin kişi alacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.
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Londra'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı bombardımanlar sırasında, ilk olarak hükümet birimlerince kullanılan sığınaklar daha sonra halka da açılmıştı. Sığınaklar savaştan sonra ise otel ve müze gibi birçok farklı amaçla kullanılmış ancak daha sonra kapısına kilit vurulmuştu.
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JAPONLAR DA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Üçüncü Dünya Savaşı korkusu yaşayan ve bu yönde hazırlıklar yapan tek ülke ise İngiltere değil.
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ABD'nin Kuzey Kore'ye savaş gemilerini göndermesiyle başlayan gerilimden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Japonya'da da savaş hazırlıkları başladı.
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Japonya'da bazı firmalar son bir ayda nükleer sığınak yapımında kullanılan malzemeler ve hava temizleyici cihazların satışında patlama yaşandığını açıkladı.
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Havadaki radyoaktiviteyi ve toksik kimyasalları temizleyen arıtıcıları üreten firmanın bir yöneticisi yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce, günde 5 arama alıyorduk. Bugünlerde ise yaklaşık 30 arama alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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RUSYA'DAN STADYUMA NÜKLEER SIĞINAK
Olası bir savaşın önemli aktörlerinden biri olması beklenen Rusya'nın bu konudaki hazırlıkları ise 2018 Dünya Kupası için yapılan devasa Zenit Stadyumu'nun yapımını yürüten firmaya gönderdiği mektupla ortaya çıkmıştı.
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Firma yetkilileri Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir mektup aldıklarını stadyuma nükleer savaş tehlikesine karşı radyoaktif sığınaklar inşaa edilmesinin istendiğini açıklamıştı.
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Rus devlet televizyonu NTV'de bir süre önce yayınladığı haberde, ülkedeki sığınakların yerlerini açıklamış ve izleyicilerine 'kendinize en yakın sığınağı hemen öğrenin' çağrısı yapmıştı.