30 NİSAN 2017
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DÜNYA

Trump'ın '1 milyar dolar' hayali suya düştü!

Güney Kore'ye kurulan THAAD füzeleri için Trump'ın '1 milyar dolar alacağız' açıklamasının aksine Seul yönetiminin hiçbir ödeme yapmayacağı belirtildi

30 Nisan 2017 Pazar, 13:52:16 Güncelleme: 13:53:43 AA

Güney Kore, ABD Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumu için yer tahsisi dışında ABD'ye herhangi bir ödemede bulunmayacak.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Kim Kwan-jin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'in, telefonla yaptıkları görüşmede, Güney Kore'nin, THAAD sisteminin kurulumu için yalnızca yer tahsis edeceğine ilişkin ilk anlaşmayı yeniden teyit ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Kim ve McMaster, Güney Kore'nin, THAAD füze savunma sisteminin kurulumu için yer tahsisinden dışında herhangi bir maliyet üstlenmeyeceğini belirtti.

Görüşmede Kim ve McMaster, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artırma sözü de verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı basına verdiği demeçte, Kuzey Kore'den gelebilecek nükleer ve füze tehdidine karşı ABD'nin Güney Kore'ye kurduğu THAAD sistemi için Seul hükümetinden bir milyar dolar para talebinde bulunmuştu.

Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı. THAAD sisteminin kurulumuna 26 Nisan'da başlanmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, THAAD füze sistemine yer tahsis etmek üzere devlete ait bir araziyi, ülkenin en büyük firmalarından Lotte Skyhill Country Club'a ait yaklaşık 86 milyon dolar değerindeki golf sahası ile takas etmek için anlaşmıştı.

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