Iraklı general Musul operasyonu için tarih verdi!

Irak ordusu, peşmerge güçleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun ortaklaşa yürüttüğü Musul operasyonunda son düzlüğe girildi.

Konuyla ilgili olarak Irak basınına konuşan Genelkurmay Başkanı Othman al-Ghanmi, operasyonun en geç 3 hafta içerisinde sonlanacağını söyledi. Al-Ghanmi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan operasyonun Mayıs ayı içerisinde sonlanmasını beklediğini belirtti.

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da ortak operasyon başlatılmıştı. İlk aşamada doğu yakası DEAŞ'ın elinden kurtarılan şehirde operasyon başladığında yaklaşık 6000 DEAŞ militanının bulunduğu tahmin ediliyordu.

Koalisyon güçlerinin yoğun hava desteği verdiği operasyon sırasında yaşanan sivil kayıplar dünya kamuoyunun tepkisini çekmişti. Birleşmiş Milletler, halen DEAŞ kontrolü altında bulunan şehrin tarihi bölümünde yarım milyona yakın insanın yiyecek, içecek ve sağlık hizmetlerine ulaşamadan yaşadığını bildiriyor.

6 ayı aşkındır devam eden operasyona toplamda 100 bin güvenlik görevlisinin katıldığı ve son olarak kuşatılan şehrin kuzeybatı bölgesinde sadece 200 ila 300 arasında DEAŞ'lı teröristin kaldığı belirtiliyor.