30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

İşte Trump'ın 100 günü!

30 Nisan 2017 Pazar, 17:21:46 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 100 günü geride bıraktı

  • 1 İşte Trump'ın 100 günü!
    1 | 48

    Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi devraldı.

  • 2 İşte Trump'ın 100 günü!
    2 | 48

    Trump görevi devraldıktan bir gün sonra, 21 Ocak'ta, dünya genelinde 4 milyon, sadece Washington'da 500 bin kadın Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu.

  • 3 İşte Trump'ın 100 günü!
    3 | 48

    Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway, Trump yönetiminin yemin törenine katılan bazı kişiler hakkındaki yanlış iddialarının ardından 'alternatif gerçekler' terimini kullanıma soktu.

  • 4 İşte Trump'ın 100 günü!
    4 | 48

    Trump, ABD'nin Transpasifik Ortaklığı'ndan çekilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

  • 5 İşte Trump'ın 100 günü!
    5 | 48

    ABD Başkanı Donald Trump, uzun süre tartışma konusu olan ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın yapımına başlanması talimatı verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000