İşte Trump'ın 100 günü!

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Trump'ın konuğu olan bir diğer lider de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ydu. Trump, İsrailli liderle olan görüşmesinden sonra tek devletli veya çift devletli bir çözümün mümkün olduğunu söyleyerek, klasik ABD politikasından geri adım attığını gösterdi.