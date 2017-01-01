İşte Trump'ın 100 günü!

30 Nisan 2017 Pazar, 17:21:46 | Güncelleme: 17:30:26
HABERTURK.COM
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 100 günü geride bıraktı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi devraldı.
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Trump görevi devraldıktan bir gün sonra, 21 Ocak'ta, dünya genelinde 4 milyon, sadece Washington'da 500 bin kadın Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu.
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Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway, Trump yönetiminin yemin törenine katılan bazı kişiler hakkındaki yanlış iddialarının ardından 'alternatif gerçekler' terimini kullanıma soktu.
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Trump, ABD'nin Transpasifik Ortaklığı'ndan çekilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, uzun süre tartışma konusu olan ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın yapımına başlanması talimatı verdi.
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Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağı ABD çapında geniş katılımlı protestolara neden oldu.
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Donald Trump, 10. Temyiz Mahkemesi hakimi Neil Gorsuch'u Yüksek Mahkeme hakimliğine aday gösterdi.
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Cumhuriyetçi Betsy DeVos'un, ABD tarihinin en çekişmeli oylamalarından birinin ardından Eğitim Bakanlığı onaylandı.
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Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rus yetkililerle iletişim halinde olduğu ortaya çıkınca istifa etti.
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde yaptığı ilk konuşmada "Önemsiz kavgalarımız geride kaldı" ifadesini kullandı.
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Trump, ilk kongre konuşmasında Yemen'deki bir operasyon sırasında hayatını kaybeden ABD'li asker Ryan Owens'ın eşi Carryn Owens'ı onurlandırdı. Aynı operasyonda 17'si kadın ve çocuk 30 sivil de hayatını kaybetmişti.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Washington'ı ziyaret ederek Beyaz Saray'da Donald Trump'ın konuğu oldu.
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Trump'ın konuğu olan bir diğer lider de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ydu. Trump, İsrailli liderle olan görüşmesinden sonra tek devletli veya çift devletli bir çözümün mümkün olduğunu söyleyerek, klasik ABD politikasından geri adım attığını gösterdi.
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Bazı gazeteleri 'yalan haber' yapmakla suçlayan ABD Başkanı, medyayı 'Amerikan halkının düşmanı' olarak tanımlayan bir tweet attı.
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Ülke genelinde Yahudilere ve Yahudi kurumlarına saldırıların artmasının ardından, Trump düzenlediği basın toplantısında anti-semitizmi kınadı.
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Donald Trump yönetimi yasadışı göçmenlere karşı bir gözaltı dalgası başlattı ve sınır dışı işlemlerini hızlandırdı.
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ABD Başkanı Trump, savunma bütçesinde 54 milyar dolar artışa gidileceğini açıkladı
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Trump'ın danışmanlarından Kelyanne Conway'in Oval Ofis'te bulunan koltukta oturuş şekli tepki topladı.
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Trump ekibinin Rus yetkililerle olan ilişkisinin başını ağrıttı bir diğer isim de Adalet Bakanı Jeff Sessions oldu. Sessions, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili tüm soruşturmalardan el çektiğini açıkladı.
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Donald Trump, Obama yönetiminin seçim kampanyası döneminde kendisini gizlice dinlettiğini öne sürdü ancak konuyla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.
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Donald Trump, bazı ülkelere seyahat yasağı gören kararnamesini tekrar yayınladı. Ufak değişikliklere maruz kalan kararname yine yargı engeline takıldı.
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Donald Trump, Beyaz Saray turuna katılan bir grup öğrenciye sürpriz yaparak onlarla fotoğraf çektirdi. Hem de başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın portresinin önünde...
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ABD'li savcı Preet Bharara, Trump yönetimi tarafından kovulduğunu açıkladı. Trump daha önce Bharara'nın görevde kalmasını istemişti.
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Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırı ziyaret etti. Tillerson, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer programına devam etmesi durumunda önleyici eylemler yapacağını söyledi.
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Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşarak NATO'yu tartıştı. ABD Başkanı, 2013 yılında Obama'nın Merkel'i dinletmesi iddialarını hatırlatarak 'ortak noktalarımız var' dedi.
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FBI Direktörü James Comey, seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialar için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Trump, tır şoförleri ve tır firmalarının CEO'larıyla buluştu. ABD Başkanı'nın bir tırın direksiyonunda verdiği fotoğraf dikkat çekti.
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ABD senatosundaki Cumhuriyetçiler, yeni sağlık reformu yasa tasarısını oylamaya sunmadan geri çekmek zorunda kaldı. Bu Trump yönetimi için büyük bir yenilgi olarak görüldü.
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Donald Trump, Temiz Güç Planı da dahil olmak üzere Obama dönemi iklim politikalarını tersine çeviren bir kararname imzaladı.
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Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'da resmi olarak görev almaya başladığı duyuruldu. Donald Trump'ın kızının danışmanlık görevi için maaş almayacağı açıklandı.
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Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Devin Nunes, Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde istihbarat örgütlerince 'yanlışlıkla' izlenmiş olabileceğini açıkladı.
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Trump, en radikal danışmanlarından biri olarak gösterilen Steve Bannon'ı Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkardı.
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Cumhuriyetçi vekiller, Demokratlar görüşmeleri yavaşlatınca Neil Gorsuch'un Yüksek Mahkeme adaylığını onaylamak için Senato kurallarını değiştirdi.
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Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Irak'ı ziyaret ederek Irak Başbakanı İbadi ile bir görüşme yaptı.
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Trump, Çin Devlet Başkanı ile Florida'daki resortunda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden birkaç gün sonra Trump, bundan sonra Çin'i döviz manipülatörü olarak adlandırmayacağını söyledi.
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Donald Trump, İdlib'e gerçekleştirilen kimyasal saldırının ardından Suriye'nin Tomahawk füzeleriyle vurulması talimatını verdi.
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Neil Gorsuch, 113'üncü Yüksek Mahkeme hakimi olarak yemin etti. Gorsuch'un onaylanması, Trump'ın ilk 100 gündeki en belirgin başarılarından biri olarak görülüyor.
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Beyaz Saray'dan gelen haberlere göre, Trump'ın danışmanları Bannon ve Kushner arasındaki tansiyon arttı. Bannon, daha içe kapalı ve ulusalcı politikalardan tarafken, Kushner'in daha ılımlı ve müdahaleci olduğu biliniyor.
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Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer'in İdlib saldırısından bahsederken, "Hitler bile kimyasal silah kullanmamıştı" şeklindeki sözleri büyük tepki topladı.
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Trump yönetimi, ABD'nin elindeki nükleer olmayan en güçlü bomba olan MOAB'ın Afganistan'da kullanıldığını açıkladı.
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Donald Trump, Beyaz Saray'daki yıllık Paskalya kutlamasına ev sahipliği yaptı.
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Eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Adayı Sarah Palin ile müzisyenler Ted Nugent ve Kid Rock, Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret etti.
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Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Avustralya ve Hawaii'yi kapsayan 10 günlük bir tura çıktı.
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Donald Trump, ofisteki 97. gününde vergi reformunu açıkladı. Vergi reformunun bireyler ve kurumlar için ciddi kesintiler getirdiği görülürken, servet sahiplerinin faydasına olduğu yorumları yapıldı.
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Trump, Kuzey Kore ile 'çok, çok büyük bir çatışma'ya girilmesinden endişe ettiğini söyledi.
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Trump, ofisteki ilk 100 gününde 78 idari faaliyet, 30 özel kararname, 20 bildirge ve 28 başkanlık genelgesinin altına imza attı.
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Trump, başkanlığının ilk 100 gününde, 7 haftasonunu Florida'daki özel resortunda geçirdi. Bu haftasonlarının toplam 21 milyon dolar maliyet yarattığı belirtilirken, ABD Başkanı 19 kez de golf oynadı.