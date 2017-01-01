30 NİSAN 2017
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DÜNYA

ABD füzeleri Güney Kore'de gerilim yarattı!

ABD'nin Güney Kore'ye konuşlandırdığı THAAD füzeleri bölge halkıyla polis arasında gerilim yarattı

30 Nisan 2017 Pazar, 17:50:41 Güncelleme: 17:53:07 AA

Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna karşı çıkan bölge sakinleriyle polis arasında arbede yaşandı.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, THAAD sisteminin kurulumuna başlanılan Seongj kasabası sakinleri, ABD ordusuna ait iki yakıt tankının inşaat sahasına girmesine engel olmaya çalıştı.

Füze savunma sisteminin kurulacağı alanda karşı karşıya gelen yaklaşık 300 kişiyle 800 polis arasında gerilim yaşandı. Çıkan arbedede yaralanan ya da bayılan bazı protestocuların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yöre sakinlerinin protestosuyla karşılaşan iki yakıt tankının, yakındaki ABD üssüne geri döndüğü bildirildi.

Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongj kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı. THAAD sisteminin kurulumuna 26 Nisan'da başlanmıştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 47 saniye önce
    abd hicbir yere mudahale etmemesi lazim cunku hep karistiriyor cozmuyor
  • Misafir 7 dakika önce
    ABD ancak ülkeleri birbirine karıştır. bir gün belanı bulursun .
  • Misafir 33 dakika önce
    abd kuzey koreye tas bile atmaz
  • Misafir 36 dakika önce
    Kuzey koreyi rusya, güney koreyi Amerika işgal etti ve adamları birbirlerine düşman ettiler.
  • Misafir 54 dakika önce
    Şu kuzey koreyi bi silin haritadan haddi aaabisi
  • Misafir 57 dakika önce
    Resmen 3. Dünya savaşının fitilini ateşliyorlar. 2018 olmadan savaşır bunlar
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