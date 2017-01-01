ABD füzeleri Güney Kore'de gerilim yarattı!

Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna karşı çıkan bölge sakinleriyle polis arasında arbede yaşandı.
Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, THAAD sisteminin kurulumuna başlanılan Seongj kasabası sakinleri, ABD ordusuna ait iki yakıt tankının inşaat sahasına girmesine engel olmaya çalıştı.
Füze savunma sisteminin kurulacağı alanda karşı karşıya gelen yaklaşık 300 kişiyle 800 polis arasında gerilim yaşandı. Çıkan arbedede yaralanan ya da bayılan bazı protestocuların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Yöre sakinlerinin protestosuyla karşılaşan iki yakıt tankının, yakındaki ABD üssüne geri döndüğü bildirildi.
Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongj kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı. THAAD sisteminin kurulumuna 26 Nisan'da başlanmıştı.
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Misafir 47 saniye önceabd hicbir yere mudahale etmemesi lazim cunku hep karistiriyor cozmuyor00
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Misafir 7 dakika önceABD ancak ülkeleri birbirine karıştır. bir gün belanı bulursun .00
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Misafir 33 dakika önceabd kuzey koreye tas bile atmaz00
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Misafir 36 dakika önceKuzey koreyi rusya, güney koreyi Amerika işgal etti ve adamları birbirlerine düşman ettiler.30
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Misafir 54 dakika önceŞu kuzey koreyi bi silin haritadan haddi aaabisi03
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Misafir 57 dakika önceResmen 3. Dünya savaşının fitilini ateşliyorlar. 2018 olmadan savaşır bunlar00