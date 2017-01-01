30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CENTCOM ABD DEAŞ
DÜNYA

DEAŞ karşıtı koalisyonun 396 sivili "yanlışlıkla" öldürdüğü açıklandı

Yerel ve bağımsız kaynaklara göre ise koalisyonun sebep olduğu sivil kayıpları sayısı ise üç bini geçmiş durumda

30 Nisan 2017 Pazar, 21:15:05 Güncelleme: 21:18:34 AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) verilerine göre ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, göreve başladığı 2014 yılının ağustos ayından mart ayına kadar 396 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu bildirildi.

CENTCOM, DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısına ilişkin Mart ayı raporunu açıkladı.

Raporda DEAŞ'la mücadelenin başladığı günden bu yana ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 396 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu belirtildi.

Aynı süre içinde Irak ve Suriye'de 20 bin 205 hava saldırısının düzenlendiği, bu saldırılara ilişkin 396 sivil kaybı ihbarı geldiği kaydedilen raporda, bunlardan sadece 102'sinin "güvenilir" olduğu, sivil kayıpların 396 olduğu açıklandı. Önceki ayın raporunda bu sayı 229 olarak ifade edilmişti.

Rapora göre koalisyon, mart ayında eski aylardan kalan 43 sivil kayıp ihbarını incelerken, aynı ay içerisinde Irak ve Suriye'de sivil kayıplarına ilişkin 28 ihbar alındı. Söz konusu 71 hava saldırısıyla ilgili ihbarlardan 28'inin değerlendirmesinin tamamlandığı vurgulanan raporda, 17 ihbarın asılsız, 2 ihbarın mükerrer, 9 ihbarın ise güvenilir olduğuna yer verildi. Raporda 42 ihbarın da değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.

BAĞIMSIZ KAYNAKLARA GÖRE ÖLEN SİVİL SAYISI ÜÇ BİNDEN FAZLA

Ancak yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü, Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Suriye ve Irak'taki hava saldırılarını ağırlıklı olarak yerel kaynaklardan izleyen Airwars adlı haber sitesinde ise koalisyonun göreve başladığı günden bu yana ölümüne sebep olduğu sivillerin sayısının 3 bin 16 olduğu kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD füzeleri Güney Kore'de gerilim yarattı!
DÜNYA

ABD füzeleri Güney Kore'de gerilim yarattı!
ABD'den Afganistan'a asker sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'den Afganistan'a asker sevkiyatı!
İşte Trump'ın 100 günü!
DÜNYA

İşte Trump'ın 100 günü!
Iraklı general Musul operasyonu için tarih verdi!
DÜNYA

Iraklı general Musul operasyonu için tarih verdi!
Trump'ın '1 milyar dolar' hayali suya düştü!
DÜNYA

Trump'ın '1 milyar dolar' hayali suya düştü!
Musul'da 20 sivil daha hayatını kaybetti!
DÜNYA

Musul'da 20 sivil daha hayatını kaybetti!
Musul'da 20 sivil daha hayatını kaybetti!
DÜNYA

MUSUL'DA 20 SİVİL DAHA HAYATINI KAYBETTİ!
ABD füzeleri Güney Kore'de gerilim yarattı!
DÜNYA

ABD FÜZELERİ GÜNEY KORE'DE GERİLİM YARATTI!
İşte Trump'ın 100 günü!
DÜNYA

İŞTE TRUMP'IN 100 GÜNÜ!
DEAŞ karşıtı koalisyonun 396 sivili "yanlışlıkla" öldürdüğü açıklandı
DÜNYA

396 SİVİL YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ!
ABD'den Afganistan'a asker sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'DEN AFGANİSTAN'A ASKER SEVKİYATI!
Trump'ın '1 milyar dolar' hayali suya düştü!
DÜNYA

TRUMP'IN '1 MİLYAR DOLAR' HAYALİ SUYA DÜŞTÜ!