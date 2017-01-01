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DÜNYA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu kez çoraplarıyla gündemde

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dini bir törende renkli çoraplarıyla görüntülendi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:15:27 Güncelleme: 14:47:17 HABERTURK.COM

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Shizim inancını benimseyen Kanadalılarla birlikte Khalsa günü etkinliklerine katıldı.

Törenle ilgili en dikkat çekici detay ise Başbakan Trudeau'nun renkli çoraplarıydı. Tören sırasında ayakkabılarını çıkartarak kırmızı bir halının üzerinde saygı duruşunda bulunan Trudeau'nun renli çoraplarını Reuters görüntüledi.

Törende Kanada Başbakanı'na, Hindistan kökenli olan ve dünyada 20 milyondan fazla inananı bulunan Sihizm inanışı için sembolik olarak kutsal bir anlamı olan bir de kılıç armağan edildi.

Dünya çapında birçok kadın hayranı bulunan Kanada Başbakanı son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın hayran bakışlarına hedef olmasıyla gündeme gelmişti.

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