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DÜNYA

Kuzey Kore'den ABD'yi çok kızdıracak 'nükleer' açıklaması!

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, nükleer caydırıcılık için tedbirlerin maksimum seviyeye çıkartılacağını açıkladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:44:21 Güncelleme: 15:51:33 HABERTURK.COM

ABD'nin nükleer programını durdurmasını istediği ve bu nedenle komşu Güney Kore'ye askeri yığınak yaptığı Kuzey Kore'den nükleer denemelerle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, ülkenin nükleer gücünün maksimum seviyeye çıkarılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD şu an maksimum baskı adını verdiği politikasına uygun olarak Kuzey Kore'ye baskı ve yaptırımlar için şamata çıkartıyor. Kuzey Kore, nükleer caydırıcılık için aldığı tedbirlerin hızını maksimum tempoya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, nükleer tedbirler için adımların peşpeşe ve liderliğin belirlediği zamanda atılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Kuzey Kore meselesini diplomasiyle aşmak istediğini ancak askeri müdahale seçeneğinin de masada olduğunu söylemişti. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programını devam ettirmesi halinde, 'çok, çok büyük çatışmaların' mümkün olduğunu söylemişti.

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