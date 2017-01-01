İngiliz uçağı casusluk yaparken sosyal medyaya yakalandı!

İngiltere'nin 650 milyon sterlin değerindeki RC-135W Rivet Joint casus uçağı, casusluk yaparken 'tüm dünyaya' yakalandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Rusya'nın Baltıklar'daki askeri üssü hakkında istihbarat toplayan uçak, akıllı telefonlara 2.99 sterlin karşılığında indirilebilen bir uygulamayla takip edildi.

Casus uçağın rotası ve tüm hareketleri internette paylaşılınca, binlerce kişi dakika dakika uçağın hareketlerini sosyal medya üzerinden takip etti. Yapılan paylaşımlardan, casus uçağın Rus üssünün 95 kilometre yakınına kadar geldiği görülüyor.

İngiliz casus uçağına, ABD'ye ait casus uçaklar ve savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.