Macron: Ya reform ya 'Frexit'

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 1 haftadan kısa bir süre kala favori olarak gösterilen aday Emmanuel Macron, Avrupa Birliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Avrupa Birliği'nin reforma ihtiyacı olduğunu söyleyen Macron, "Ben Avrupa yanlısıyım. Seçim kampanyası boyunca Avrupa idealini ve Avrupa politikalarını savundum. Çünkü bunun Fransa halkı için ve Fransa'nın küresel dünyadaki yeri için önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu ülkenin neredeyse yarısı Avrupa fikrine öfkeli ve 10 yıl önce karar verdiğimizle karşılaştırıldığında tatmin olmamış durumda. Bu yüzden Avrupa Birliği'nde reform yapmalıyız. İnsanlarımızı korumak için yeni bir Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var." ifadelerini jullandı.

Fransa halkının değişim taleplerine kulak tıkayamayacağını söyleyen cumhurbaşkanı adayı, AB'nin reform sürecine girmesini kendisi için bir görev olarak gördüğünü söylerken, reformlar yapılmazsa 'Frexit' riskinin belireceğini ifade etti.

Fransa'nın AB'den ayrılmasını öngören referandum için kullanılan 'Frexit' ifadesini daha önce diğer cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen de kullanmıştı. Le Pen, seçilmesi durumunda ilk işinin AB'den ayrılma referandumu düzenlemek olacağını söylemişti.

ANKETLERDE HALA ÖNDE

7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine yönelik kamuoyu anketine göre Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron, seçmenlerin yüzde 61'inin desteğini alıyor.

OpinonWay-ORPI şirketinin 28-30 Nisan'da, seçmen kütüğüne kayıtlı bin 488 kişiyle yaptığı ankette, Macron önde görünmeye devam ediyor. Ankete göre, seçmenlerin yüzde 61'i Macron'a oy vereceğini belirtirken, rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'i destekleyenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ancak seçmenlerin yüzde 54'üne göre, geçen hafta oy oranını en fazla yükselten aday Le Pen oldu. Ayrıca, araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 74'ü, cumhurbaşkanı seçimlerin birinci ile ikinci turu arasındaki seçim kampanyasının kalitesiz olduğu ifade etti.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.