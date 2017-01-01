Hamas lideri, örgütün yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hareketin yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı.

Halid Meşal, "Filistin için 1967 sınırlarını kabul edeceğiz. 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulması, Filistin haklarından ödün verilmesi anlamına gelmemektedir." dedi.

Verdikleri mücadelenin Yahudilere karşı olmadığını belirten Meşal, "Hamas, çekişmenin dinleri sebebiyle Yahudilerle değil Siyonist projeyle olduğunu vurgular ve Hamas, Yahudi oldukları için onlarla bir çekişme yürütmemektedir, saldırgan işgalci Siyonistlerle mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.

Filistinli mülteciler hakkında ise "Hamas, Filistinli mülteciler meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü girişim ve projeyi reddetmektedir. Geri dönüş hakkı, ne ilga edilir ne de eksiltilir." sözlerini sarfetti.

Yapılan açıklamanın örgüt liderlerinin ve tüm kurumların ortak görüşü olduğu belirtilirken "Siyaset belgesi Hamas'ın tüm liderlerinin içerideki ve dışarıdaki kurumlarının ortak görüşünü yansıtmaktadır." denildi.

Meşal, açıklamasında demokrasiye de vurgu yaparken "Hamas geniş katılımlı demokrasiye inanıyor. Diyaloga ve başkasıyla yaşamaya açıktır." şeklinde konuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Filistin halkının koruması gerekli ulusal çerçevesi olduğunu vurgulayan Meşal, "Yeniden inşa edilmesine çalışılması kaçınılmazdır." diye konuştu.