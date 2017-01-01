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Texas Üniversitesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı, 1 kişi öldü, 3 kişi ciddi şekilde yaralandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:49:45 Güncelleme: 23:53:30 AA

Texas Üniversitesinin Austin kampüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, kampüsteki spor merkezi yakınlarında bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

Olaya müdahale eden acil sağlık ekipleri, saldırıda aldığı yaralar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ciddi şekilde yaralanan 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Polis zanlının gözaltına alındığı belirtti, ancak olayın nedenine ve karışanların isimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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