Belçikalı milletvekili Raoul Hedebouw'a bıçaklı saldırı

Belçika'nın Liege şehrinde 1 Mayıs kutlamalarında konuşma yapmak için sırasını bekleyen, Belçika İşçi Partisi (PTB-PVDA) sözcüsü ve Federal Milletvekili Raoul Hedebouw, kimliği açıklanmayan bir vatandaş tarafından bıçaklandı. Saldırganın Türk olduğu iddia edildi.

Liege şehrinde meydana gelen olayda, parti sözcüsü Raoul Hedebouw´a saldıran kişinin kimliği, soruşturma sebebiyle açıklanmadı. Bıçakla saldıran kişi, olay yerinde polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Belçika basınında geniş yer alan haberde, Milletvekili Raoul Hedebouw'u bıçaklayan kişinin Türk kökenli olduğu yazıldı.

Belçika Emniyeti ise bıçaklı saldırıda bulunan kişinin kimliği ve uyruğu hakkında bilgi vermedi. Milletvekili Raoul Hedebouw, bacağından bıçak darbesi aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Hedebouw'un hastaneden ayrılarak 1 Mayıs kutlamaları için sahneye çıkıp konuşmasını yaptıktan sonra, tekrar hastaneye gittiği bildirildi.