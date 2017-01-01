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DÜNYA

Trump ve Putin bugün Suriye'yi görüşecek!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye'deki iç savaşı masaya yatıracağı belirtildi

02 Mayıs 2017 Salı, 09:03:26 Güncelleme: 09:07:25 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Kremlin'den ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, iki lider TSİ 19.30'da telefonla görüşerek fikir alışverişinde bulunacak. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi iki liderin görüşmede Suriye'deki iç savaşı masaya yatıracağını söyledi.

İki lider daha önce Trump'ın başkan seçilmesinin hemen ardından ve başkanlık görevini devralmasından bir hafta sonra olmak üzere iki kere telefonda görüşmüştü. Trump ve Putin son olarak 29 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirmişti.

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