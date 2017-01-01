FBI ajanı Suriye'de DEAŞ'lı teröristle evlenmiş!

ABD'de FBI için çalışan bir tercüman olan Daniela Greene'nin, 2014 yılında Suriye'ye giderek DEAŞ'lı bir teröristle evlendiği ortaya çıktı.

CNN International'ın haberine göre, Greene'i araştırmakla görevli olduğu teröristle evlenmek için Suriye'ye gittiğini FBI'a söylemedi ve yeni kocasına soruşturma altında olduğu bilgisini verdi.

Greene'nin Suriye'de evlendiği adam ise sıradan bir terörist değil. Gerçek ismi Denis Cuspert olan ancak Almanya'da Deso Dogg ismini kullanan bir rapçi olan terörist, Suriye'de de Ebu Talha El Almani ismiyle tanınıyordu. Cuspert daha önce Usame Bin Ladin'e övgüler düzdüğü bir şarkı yazmış ve bir başka şarkısında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı kafasını kesmekle tehdit etmişti.

DEAŞ'ın hazırladığı propaganda videolarında da görülen Cuspert, bunlardan birinde henüz yeni kesilmiş bir insan kafasıyla poz vermişti. İstihbarat servisleri, iki kıtada Cuspert'in izini sürüyordu.

38 yaşındaki FBI ajanı Daniela Greene, evlendikten haftalar sonra korkunç bir hata yaptığını anlayarak ABD'ye geri döndü. Gözaltına alınan Greene yetkililerle işbirliği yapmayı kabul edince 2 yıl hapis cezası aldı ve geçtiğimiz yaz cezasını tamamlayarak serbest kaldı.

Greene'nin hikayesi FBI için bir utanç kaynağı olacağından bugüne kadar asla kamuyla paylaşılmadı. Greene ise konuşması durumunda ailesinin hayatının tehlikeye gireceğini öne sürerek, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.