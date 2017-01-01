Hint bakan, yeni evli kadınlara şiddete karşı 'sopa' dağıttı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaleti bakanı Gopal Bhargava, toplu evlilik töreninde Garhakota bölgesinde yaşayan ve maddi durumu elverişsiz olan kadınlara 10 bin tahta sopa dağıttı.

CNN International'ın haberine göre Bhargava, alkolizmin bölgedeki kadınlar için ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Kasabaya gittiğimde her kadın benden likörü yasaklamamı istiyor" dedi.

Eşlerinin kazançlarının büyük bölümünü alkole harcadığını söyleyen Bhargava, çoğu kadının eşinden şiddet gördüğünü belirtti.

Öte yandan Bhargava'nın dağıttığı sopaların üzerinde, "Bu sopa alkolikleri düzeltmek için verildi." ve "Polis hiçbir şey demeyecek" yazılarının bulunduğu bildirildi.

Bhargava, sopaların sadece savunma amaçlı verildiği belirterek, "Belden aşağısına kullanabilirsiniz" dedi.

Habere göre eyalette alkol yasağı bulunmazken, Hindistan hükümeti ülke çapında alkol tüketimini her geçen gün daha çok denetliyor.

Örneğin ülkedeki 4 eyalette çeşitli alkol yasakları bulunuyor. Nisan ayında Yüksek Mahkeme, ana yolların 500 metre yakınında alkol hizmetini yasakladı.