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DÜNYA

Alman bakandan Ivanka Trump'ın Berlin ziyaretine tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Ivanka Trump'ın Berlin ziyaretinin bir dünya olayıymış gibi karşılanmasını garip bulduğunu söyledi

02 Mayıs 2017 Salı, 11:34:27 Güncelleme: 11:38:12 HABERTURK.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın bir zirve için Berlin'i ziyaret etmesini 'garip' bulduğunu söyledi. Funke'ye konuşan Gabriel, Ivanka Trump'ın yürüttüğü danışmanlık rolünün bir 'nepotizm' (akraba kayırma) örneği olduğunu belirtti.

Ivanka Trump'ın Berlin'de düzenlenen kadınların güçlendirilmesiyle ilgili W20 zirvesine katılmasıyla ilgili konuşan Gabriel; "Bazı şeyler benim için garip. Örneğin ABD Başkanı'nın kızının Almanya'yı ziyaret etmesinin bir dünya olayı gibi karşılanması. Aile, politika ve iş hayatının birbirine karıştırılması bize nepotizmi hatırlatıyor ve bu Almanya'da hayal bile edilemez." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın sözleri Ivanka Trump'ın karşı karşıya kaldığı ilk nepotizm suçlaması değil. Daha önce de Obama döneminde Etik Konseyi Başkanı olarak görev yapan Norman Eisen, Ivanka Trump'ın danışman olarak görevlendirilmesinin nepotizm yasalarına aykırı olduğunu söylemişti. Trump'ın sözcüsü ise, Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'dan herhangi bir maaş almadığını ve bu nedenle bunun nepotizm yasalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini ifade etmişti.

Ivanka Trump bir süredir Beyaz Saray'da Donald Trump'ın danışmanı olarak çalışıyor.

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