Maduro'dan siyasi krize karşı yeni anayasa!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi imzaladı.

Maduro, söz konusu kararnameyi imzalarken, yeni anayasaya siyasi partiler değil işçiler tarafından karar verileceğini söyledi.

Anayasayı yeniden yazmakla görevlendirilecek halk meclisi üyelerinin nasıl seçileceğine ve ne zaman toplanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Muhalefet liderleri daha önce Maduro'nun yeni anayasa yapılması çağrısını, kendisini iktidarda tutacak "büyük bir sahtekarlık" sözleriyle nitelendirmişti.

Ülkede Maduro karşıtı gösteriler ikinci ayına girerken, başkent Caracas'da dün protestocularla polis arasında çatışma çıktı.

Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, son olarak 25 Nisan'da gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.