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DÜNYA

Uruguay'da eczaneler artık esrar da satacak!

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da, keyif amaçlı esrar satışı Temmuz ayından itibaren eczanelerden yapılacak

02 Mayıs 2017 Salı, 12:48:36 Güncelleme: 13:00:48 HABERTURK.COM

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da, Temmuz ayından itibaren keyif amaçlı esrar kullanmak isteyenler eczanelerden esrar satın alabilecek. Esrar almak isteyen Uruguay vatandaşlarının bugünden itibaren konuyla ilgili sisteme kayıt olması gerekiyor.

Sisteme kayıt olan kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekecek ve Uruguay vatandaşlığı veya oturum izni şartı aranacak. Bu kişiler ayrıca kayıt olurken, kimlik doğrulaması için parmak izi verecekler.

Keyif amaçlı kullanım için eczaneden satış yapacak ilk ülke olmaya hazırlanan Uruguay'da, yaklaşık 10 bin kişinin sisteme kayıt olması bekleniyor. Bu kişiler eczanelerden haftada 10 gram esrar satın alabilecek. 5 veya 10 gramlık paketler halinde satılacak esrarın gramı ise 1.30 dolardan satılacak.

Hükümet ilk etapta 16 eczane ile anlaşma imzalandığını belirtirken, 15 eczanenin de anlaşma imzalamaya yakın olduğunu duyurdu.

Uruguay 2013 yılında, kabul ettiği yasalarla dünyada esrar üretimini ve satışını kontrol eden ilk ülke olmuştu. Bu yasalara göre vatandaşlar evlerinde esrar yetiştirebiliyor veya devlet gözetiminde esrar tarımı yapabiliyor. Dönemin devlet başkanı Jose Mujica gelen tepkilere, esrarın yasallaştırılmasının uyuşturucu kartelleriyle mücadelede atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu söyleyerek yanıt vermişti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 9 dakika önce
    BİR ŞEYİ NE KADAR YASAKLARSAN O KADAR CAZİP OLUR . EN GÜZELİ :)
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