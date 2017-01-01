Somali'de 1.4 milyon çocuk ölümle savaşıyor!

Kuraklığın vurduğu Doğu Afrika ülkesi Somali'de akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocukların sayısının 1.4 milyona yükseldiği ve bu sayının Ocak ayında tahmin edilenden yüzde 50 fazla olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) tarafından açıklanan verilere göre yetersiz beslenmenin akut formuyla karşı karşıya olan çocukların 275 bin daha arttığı kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre UNICEF bu yılın başından beri yetersiz beslenmenin en şiddetli formuyla boğuşan 56 bin Somalili çocuğu tedavi ederken, bu sayının geçen seneye göre yüzde 88 arttığı ifade edildi.