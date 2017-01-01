02 MAYIS 2017
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ganire paşayeva
DÜNYA

Azerbaycan milletvekili Paşayeva, Avrupa Konseyi'nin Türkiye kararını kınadı

Avrupa Konseyi'nin Türkiye kararını kınayan Azerbaycan milletvekili Paşayeva, Türkiye'ya karşı adaletsiz yaklaşımın şaşkınlık yarattığını söyledi

02 Mayıs 2017 Salı, 13:08:54 Güncelleme: 13:11:46 DHA

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Avrupa'nın Müslüman ülkelere karşı çifte standart uyguladığını belirterek, "Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili kararını kınıyoruz'' dedi.

Azerbaycan Meclisinin bugünkü oturumunda konuşan Paşayeva, Türkiye'ye karşı önyargılı, adaletsiz yaklaşımın büyük şaşkınlık yarattığını belirtti.

Paşayeva konuşmasına şöyle devam etti:

"Azerbaycan olarak kardeş Türkiye'ye karşı alınan bu kararı kınıyoruz. Azerbaycan çifte standartları ile sık sık boğuşan bir ülke, ne yazık ki, Avrupa terörle mücadelede, işgalcilere karşı mücadelede hiçbir zaman Azerbaycan'a destek vermedi ve bugün de terörle mücadele eden Türkiye'ye destek vermiyor, tam aksine terörle mücadele eden Türkiye'ye karşı haksız kararlar alıyor'' dedi.

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